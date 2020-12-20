Свадьбу прервали в Рудном

19 декабря в кафе «Керуен» полицейские в составе мониторинговой группы остановили свадебное торжество.
Администрация ресторана, несмотря на введенные в регионе карантинные меры, принимала гостей. Мероприятие проводилось с большим скоплением людей, более 30 человек.
Теперь владельцу увеселительного заведения и виновникам торжества придется понести наказание в виде штрафа, предусмотренного статьёй 425 КоАП РК. Собранные полицейскими материалы были переданы в Рудненское городское управление санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области для дальнейшего принятия решения.
Управление полиции города Рудного напоминает, что за нарушение карантина субъектам малого предпринимательства или некоммерческим организациям грозит штраф до 230 МРП, среднего предпринимательства — 310, крупного — 1600 МРП.
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