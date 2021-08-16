Свадьбы, дни рождения. Монтиоринговые группы посетили несколько банкетов в Костанайской области

За выходные дни в области мониторинговые группы выявили 9 фактов проведения торжественных мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.

В области провели 5 свадеб и 4 банкета по поводу дней рождения. Там присутствовало большое количество гостей.

«Несмотря на то, что область находится в «красной» зоне по темпам распространения коронавируса, в регионе продолжаются факты нарушения карантинного режима. В выходные дни в селе Есир Амангельдинского района на свадьбу собрались более 100 человек. А в селе Амангельды, этого же района проводилась свадьба с участием 30 гостей. В городе Житикара в кафе праздновали бракосочетание с участием более 35 гостей. Остальные факты были выявлены в таких районах области, как Аулиекольский, Наурзумский, городах Рудный и Костанай», — сообщает ДП.

По всем нарушениям материалы направлены в департамент санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области для

С начала года мониторинговыми группами проведено 10 927 рейдовых мероприятий и выявлено 872 нарушений карантинных мер.

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