Тысячи нарушений и десятки свалок: что происходит в Костанайской области

— Сегодня, 11:45
В Костанайской области продолжается работа по выявлению и ликвидации несанкционированных свалок. Мероприятия проходят в рамках республиканской экологической акции Таза Казахстан, стартовавшей 15 апреля 2024 года по поручению Главы государства.

Результаты работы

Сотрудники полиции ведут системную работу по обеспечению порядка и соблюдению правил благоустройства. За время проведения акции выявлен 81 факт образования стихийных свалок твёрдых бытовых отходов, из которых на сегодняшний день ликвидировано 80.

Нарушения и штрафы

Только за первые три месяца 2026 года зафиксировано более 4 тысяч правонарушений, связанных с нарушением правил благоустройства. Кроме того, выявлено свыше 200 случаев загрязнения мест общего пользования.

Профилактика и контроль

В полиции отмечают, что работа ведётся на постоянной основе. Основной акцент делается не только на выявлении нарушений, но и на профилактике — с жителями проводят разъяснительные беседы.

Обращение к жителям

Правоохранители призывают граждан соблюдать правила благоустройства, бережно относиться к окружающей среде и помнить, что чистота населённых пунктов зависит от ответственности каждого.



