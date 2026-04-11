Тысячи нарушений и десятки свалок: что происходит в Костанайской области

В Костанайской области продолжается работа по выявлению и ликвидации несанкционированных свалок. Мероприятия проходят в рамках республиканской экологической акции Таза Казахстан, стартовавшей 15 апреля 2024 года по поручению Главы государства.
Результаты работы
Сотрудники полиции ведут системную работу по обеспечению порядка и соблюдению правил благоустройства. За время проведения акции выявлен 81 факт образования стихийных свалок твёрдых бытовых отходов, из которых на сегодняшний день ликвидировано 80.
Нарушения и штрафы
Только за первые три месяца 2026 года зафиксировано более 4 тысяч правонарушений, связанных с нарушением правил благоустройства. Кроме того, выявлено свыше 200 случаев загрязнения мест общего пользования.
Профилактика и контроль
В полиции отмечают, что работа ведётся на постоянной основе. Основной акцент делается не только на выявлении нарушений, но и на профилактике — с жителями проводят разъяснительные беседы.
Обращение к жителям
Правоохранители призывают граждан соблюдать правила благоустройства, бережно относиться к окружающей среде и помнить, что чистота населённых пунктов зависит от ответственности каждого.
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.