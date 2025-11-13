Приказом Министерства финансов от 3 ноября 2025 года утверждены формы и правила предоставления органам государственных доходов сведений об итоговых суммах платежей и переводов, осуществлённых в пользу иностранных компаний, работающих в Казахстане через интернет-площадки, сообщает Zakon.kz Нормы вступают в силу с 1 января 2026 года.
Что именно утверждено
- Форма сведений, которые платежные и банковские организации представляют в ОГД по итогам квартала — в целом и в разрезе каждой иностранной компании, ведущей деятельность через интернет-площадку на территории РК.
- Правила и сроки предоставления таких сведений.
Термины в правилах
- Merchant Category Code (MCC) — четырёхзначный код категории бизнеса.
- Merchant ID — уникальный идентификатор получателя в платёжной системе.
- Merchant Name — наименование иностранной компании в платёжной системе при эквайринге.
Реестр в SDF и порядок отчётности
- Комитет до 5 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, публикует в ИС Smart Data Finance реестр иностранных компаний с указанием MCC, merchant id, merchant name.
- Платёжные и банковские организации представляют сведения по опубликованному реестру — об итоговых суммах за квартал в пользу и по каждой компании.
- При отсутствии данных подаётся нулевая отчётность.
Сроки и форс-мажор
- Сведения подаются не позднее 15-го числа второго месяца после отчётного квартала.
- При технических сбоях срок продлевается на 5 рабочих дней (о сбое Комитет публикует пресс-релиз в день его возникновения).
- До полной интеграции с ИС SDF сведения направляются на CD-диске с сопроводительным письмом, а после устранения ошибок данные должны быть внесены в SDF в течение 15 календарных дней.
Прочие требования
- Сведения представляются на казахском или русском языках и подписываются руководителем (или уполномоченным лицом).
