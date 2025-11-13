Приказом Министерства финансов от 3 ноября 2025 года утверждены формы и правила предоставления органам государственных доходов сведений об итоговых суммах платежей и переводов, осуществлённых в пользу иностранных компаний, работающих в Казахстане через интернет-площадки, сообщает Zakon.kz Нормы вступают в силу с 1 января 2026 года.

Что именно утверждено

Форма сведений , которые платежные и банковские организации представляют в ОГД по итогам квартала — в целом и в разрезе каждой иностранной компании , ведущей деятельность через интернет-площадку на территории РК.

, которые платежные и банковские организации представляют в ОГД по итогам квартала — в целом и , ведущей деятельность через интернет-площадку на территории РК. Правила и сроки предоставления таких сведений.

Термины в правилах

Merchant Category Code (MCC) — четырёхзначный код категории бизнеса.

— четырёхзначный код категории бизнеса. Merchant ID — уникальный идентификатор получателя в платёжной системе.

— уникальный идентификатор получателя в платёжной системе. Merchant Name — наименование иностранной компании в платёжной системе при эквайринге.

Реестр в SDF и порядок отчётности

Комитет до 5 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, публикует в ИС Smart Data Finance реестр иностранных компаний с указанием MCC, merchant id, merchant name .

месяца, следующего за отчётным кварталом, публикует в ИС реестр иностранных компаний с указанием . Платёжные и банковские организации представляют сведения по опубликованному реестру — об итоговых суммах за квартал в пользу и по каждой компании .

— об итоговых суммах за квартал . При отсутствии данных подаётся нулевая отчётность.

Сроки и форс-мажор

Сведения подаются не позднее 15-го числа второго месяца после отчётного квартала.

после отчётного квартала. При технических сбоях срок продлевается на 5 рабочих дней (о сбое Комитет публикует пресс-релиз в день его возникновения).

(о сбое Комитет публикует пресс-релиз в день его возникновения). До полной интеграции с ИС SDF сведения направляются на CD-диске с сопроводительным письмом, а после устранения ошибок данные должны быть внесены в SDF в течение 15 календарных дней.

Прочие требования

Сведения представляются на казахском или русском языках и подписываются руководителем (или уполномоченным лицом).

