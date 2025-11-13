USD 524.65 EUR 607.02 RUB 6.48

Сведения о платежах в пользу иностранных интернет-продавцов будут представлять банки в КГД

— Сегодня, 10:13
Изображение для новости: Сведения о платежах в пользу иностранных интернет-продавцов будут представлять банки в КГД

pixabay.com

Приказом Министерства финансов от 3 ноября 2025 года утверждены формы и правила предоставления органам государственных доходов сведений об итоговых суммах платежей и переводов, осуществлённых в пользу иностранных компаний, работающих в Казахстане через интернет-площадки, сообщает Zakon.kz Нормы вступают в силу с 1 января 2026 года.

Что именно утверждено

  • Форма сведений, которые платежные и банковские организации представляют в ОГД по итогам квартала — в целом и в разрезе каждой иностранной компании, ведущей деятельность через интернет-площадку на территории РК.
  • Правила и сроки предоставления таких сведений.

Термины в правилах

  • Merchant Category Code (MCC) — четырёхзначный код категории бизнеса.
  • Merchant ID — уникальный идентификатор получателя в платёжной системе.
  • Merchant Name — наименование иностранной компании в платёжной системе при эквайринге.

Реестр в SDF и порядок отчётности

  • Комитет до 5 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, публикует в ИС Smart Data Finance реестр иностранных компаний с указанием MCC, merchant id, merchant name.
  • Платёжные и банковские организации представляют сведения по опубликованному реестру — об итоговых суммах за квартал в пользу и по каждой компании.
  • При отсутствии данных подаётся нулевая отчётность.

Сроки и форс-мажор

  • Сведения подаются не позднее 15-го числа второго месяца после отчётного квартала.
  • При технических сбоях срок продлевается на 5 рабочих дней (о сбое Комитет публикует пресс-релиз в день его возникновения).
  • До полной интеграции с ИС SDF сведения направляются на CD-диске с сопроводительным письмом, а после устранения ошибок данные должны быть внесены в SDF в течение 15 календарных дней.

Прочие требования

  • Сведения представляются на казахском или русском языках и подписываются руководителем (или уполномоченным лицом).


Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.