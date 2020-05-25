Свести счеты с жизнью пыталась жительница Костаная

На пульт 102 УП Костанай поступило сообщение о происшествии. Информацию в ответе на запрос alau.kz подтвердили в пресс-службе департамента полиции области.

По данным полиции, по ул. Тәуелсізік на большом мосту 33-летняя местная жительница пыталась свести счёты с жизнью, прыгнув с моста.

Женщина находилась в алкогольном опьянении.

По данному факту ведется расследование.

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