Свести счеты с жизнью пыталась жительница Костаная

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COVID-2019 в Казахстане
8531 - зарегистрированно
4515 - выздоровевших
35 - летальных случаев
122 - в Костанайской области
На пульт 102 УП Костанай поступило сообщение о происшествии. Информацию в ответе на запрос alau.kz подтвердили в пресс-службе департамента полиции области.
По данным полиции, по ул. Тәуелсізік на большом мосту 33-летняя местная жительница пыталась свести счёты с жизнью, прыгнув с моста.
Женщина находилась в алкогольном опьянении.
По данному факту ведется расследование.
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