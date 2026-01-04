Спустя полтора года после перехода Казахстана на единый часовой пояс UTC+5 власти так и не представили публично подтверждённых данных, доказывающих экономическую эффективность этого решения. Между тем представители бизнеса и отраслевых объединений продолжают фиксировать негативные последствия для производственных процессов, логистики и издержек, сообщает Qaz365.kz со ссылкой nationalbusiness.kz.
Жалобы бизнеса с марта 2024 года
С 1 марта 2024 года единое время стало причиной многочисленных обращений со стороны предпринимателей. В частности, Союз строителей Казахстана инициировал петицию с требованием вернуть прежнее разделение на часовые пояса. В отрасли отмечают ухудшение условий строительно-монтажных работ: в тёмное время суток снижается качество визуального контроля, растёт количество ошибок и объём переделок.
Стройка и логистика: рост затрат
Дополнительные сложности возникли в логистике и приёмке материалов — графики поставок перестали совпадать со световым днём и биоритмами работников. Это, по словам представителей отрасли, привело к замедлению темпов строительства и росту затрат на освещение, обогрев и эксплуатацию техники.
Производство: падение маржинальности до 17%
О системном негативном влиянии заявил предприниматель Алмас Мухаметов, владелец предприятий Pharmaland и пищевого производства в Алматинской области. По его словам, после перехода на единое время на заводах вырос уровень брака, снизилась производительность труда и увеличились расходы на электроэнергию. Совокупное падение маржинальности он оценивает в 13–17%, связывая это с нарушением биоритмов сотрудников и снижением концентрации в начале рабочего дня.
«Атамекен»: больше всего жалоб от торговли и общепита
Рост обращений фиксируют и в Национальная палата предпринимателей «Атамекен». Заместитель председателя палаты Тимур Жаркенов сообщил, что наибольшее количество жалоб поступает из сфер торговли и общественного питания — там снизилась посещаемость и возросла нагрузка на персонал. По его словам, в выигрыше от перехода на единое время оказались в основном энергетические компании за счёт роста потребления электроэнергии, тогда как для большинства бизнесов заметного экономического эффекта не наблюдается.
Административный эффект — минимальный
Заявленное правительством упрощение координации между регионами, по оценкам экспертов, дало лишь ограниченный административный результат и не компенсировало издержки, которые понёс бизнес после изменения часового пояса.
Официальная оценка отложена
Редакция направила запрос в Министерство торговли и интеграции РК с просьбой предоставить ключевые показатели эффективности перехода на единый часовой пояс и его влияния на ВВП, инвестиции и доходы. В ответе за подписью вице-министра Айдар Абилдабеков срок рассмотрения был продлён, а официальная оценка фактически перенесена на конец года.
Парки нового уровня: что уже сделали и что ещё планируют в Костанае
Травма на горке: в центре Костаная пострадал ребёнок
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.