План работ Костанайской горэлектросети ТОО «ЭПК-forfait» в Костанае с отключение потребителей частного сектора и спальных районов с 1 по 22 ноября.

С 18 по 22 ноября 10:00 до 18:00 — магазин «Угловой», детский сад «Айгерим – Ай» по ул. Введенская 28.

Частный сектор: ул. Орджоникидзе 1-11, ул. Луговая 1-29, ул. Введенская 1-27/1,31, ул. Северная 18-34, ул. Лермонтова 3-7, ул. Каирбекова 245-297, пер Дальний 22-34, 27/2-27/6.

18 ноября 10:00 до 18:00 магазин «Фрукты», «Айым». Спальный сектор: ул. Шевченко 47.

Частный сектор: ул. Баймагамбетова 198-297, 273/1-273/2, ул. Байтурсынова 145-176, 149/1-149/13, ул. Козыбаева 172-208, пр. Назарбаева 98-130.

18 ноября 10:00 до 18:00 — сауна «У Ивановны», магазин «Автопром»

Частный сектор: ул. Шипина 1-36, ул. Набережная 114-195, 165/165/19, 143/1-143/12, ул. Рабочая 2-12, пр. Назарбаева 3-25, ул. Сьянова 138-192, ул. Каирбекова 194-202.

Светофор: ул. Каирбекова – пр. Назарбаева

19 ноября 10:00 до 18:00 детский сад № 2, кафе «Евразия», «Де Марко», парикмахерская «Визит», «Мила», общежитие малосемейного типа, кулинария по ул. Алтынсарина 1, бургерная по ул. Алтынсарина 3. Частный сектор: ул. 5 Декабря 96-102, 44/1-44/19, ул. Баймагамбетова 32-50

20 ноября 10:00 до 18:00 — клиника «Андрофарм», парикмахерская «Модерн», магазин , «Бонус», «Астана», «Овощной», «Мир телевизоров», «Наше Пиво», «Алгет», аптека «Забота».

Спальный сектор: 8 мкр. дома 1,1а,2,3, 3б, 4.

20 ноября 10:00 до 19:00 — ТОО «Мырзахан», маркет «Болашак», аптека «Биосфера», парикмахерская «Имидж». Спальный сектор: ул. Баймагамбетова 3,3а,3б,3д, 3/5, ул. Садовая 71а,75/10,73.

20 ноября 10:00 до 20:00 — кафе «Меруерт», гостиница «Мираж», ТОО «Надежда», ТОО «казак Ет», ТОО «АгроСтатус», ТОО «ВАН», ТОО «Жол Алтын», ТОО «Дудар», ТОО «Нур Кос»,ТОО «Казавтоматика», ИП «ОК», ИП Сакенова, ИП Солопов, ИП Киселев, СТО «АманЖол», магазин «Газаппарат»

21 ноября 10:00 до 18:00 ТОО «Тазалык». Частный сектор: ул. ул. Речная 1-27,4/1,14а,1а.

22 ноября 10:00 до 18:00 Теннисный центр по ул. Пионерская 61, КНС, водно-спасательная служба.

Частный сектор: ул. Красный Кузнец.

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