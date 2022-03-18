«Светофор», «Детский мир», где установлены POS-терминалы Сбербанка, не принимают оплату картами других банков

Многие магазины российских торговых сетей в Казахстане приостановили приём оплаты картами всех казахстанских банков, кроме Сбербанка.

Об этом сообщили магазины сетей «Детский мир», «Светофор» в регионах на своих страницах в соцсетях, передает informburo.kz

«С 17 марта принимаем оплату только картой Сбербанка либо наличными, так как в магазине установлены POS-терминалы Сбербанка. До конца марта должны установить дополнительно POS-терминалы Каspi», – говорится в сообщении магазина «Детский мир» в Семее.

Аналогичное объявление опубликовано и в пабликах магазинов «Светофор».

В аккаунте сети магазинов Fix Price официальных сообщений об ограничении способов оплаты нет, однако в комментариях пользователи уже начали жаловаться на то, что карты других банков не принимают.

Также пользователи соцсетей отмечают, что и другие торговые точки, где установлены POS-терминалы Сбербанка, отказываются принимать оплату картами других банков. В самом Сбербанке пояснили, что в POS-терминалах и банкоматах банка по-прежнему можно оплачивать и получать наличные средства с карт, выпущенных СберБанком, а также Union pay и МИР. С 18 марта обслуживание карт Visa/ MasterCard других банков ограничено.

Вместе с тем, клиенты Сбербанка жалуются, что не могут больше оплачивать покупки в магазинах, где нет POS-терминалов Сбербанка.

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