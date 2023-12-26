Светофоры не работают, магазины закрываются. Костанайская область 26 декабря

Фотолента за 26 декабря в Костанайской области. Сегодня на регион обрушился буран. Срывало крыши и электропровода.

Без электроэнергии остались центральные многоэтажки и объекты по улице Гоголя. Сорвало крышу с дома в городе Тобыл.

Из- за погодных условий светофоры в Костанае не работают около 15 светофоров. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области. Патрульные полицейские регулируют движение в автомобилей.

Костанайцы вспоминают погоду 7 апреля 2020 года.

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