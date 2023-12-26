Светофоры не работают, магазины закрываются. Костанайская область 26 декабря

Фотолента за 26 декабря в Костанайской области. Сегодня на регион обрушился буран. Срывало крыши и электропровода.
Без электроэнергии остались центральные многоэтажки и объекты по улице Гоголя. Сорвало крышу с дома в городе Тобыл.
Из- за погодных условий светофоры в Костанае не работают около 15 светофоров. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области. Патрульные полицейские регулируют движение в автомобилей.
Костанайцы вспоминают погоду 7 апреля 2020 года.
Выездов не будет. Пассажиров предупредили о движении автобусов