Светофоры с кнопкой вызова появится в Костанае

В прошлом году в Костанае поменяли всего несколько светофоров и то в рамках плана реконструкции улиц. Сейчас, по данным акимата областного центра, разрабатываются проектно-сметные документации на 13 новых светофоров. Предварительная стоимость их установки на всех участках — порядка 126 млн тенге, но будут ли выделены эти деньги из бюджета, пока непонятно, сообщает alau.kz

В прошлом году плановой замены старых светофоров на новые в Костанае не проводилось. Об этом рассказали в городском отделе ЖКХ. Заменить удалось лишь несколько из них, где проводили ремонт дорог. К примеру, в районе магазина Радуга. Будут ли устанавливать новые светофоры в этом году, пока не ясно. Хотя, по словам чиновников, есть 19 перекрестков, где их замена уже стала необходимостью.

«У нас порядка 19 светофоров, ламповые, которые требуют замены на новые светодиодные. И порядка 7 перекрестков оборудования светофорными объектами и 6 участков с кнопкой вызова. У нас планируется возле Казахско-французского центра по улице Гоголя. Это будут пешеходный переход с кнопкой «вызова», — говорит специалист отдела ЖКХ акимата Костаная Станислав Лобанский.

Светофоры с кнопкой вызова могут появиться по Коблады батыра возле Казахско-турецкого лицея и по улице Тауельзидык — Летунова — это вблизи Ледового дворца. Что касается перекрестков, где светофоров никогда не было, то в акимате отметили, что рассматривают варианты их установки на перекрестках Бородина -Складская, Бородина-Пушкина, Каирбекова-Шевченко, Баймагамбетова- Летунова, Абая-Лермонтова, Маяковского-Фролова, Дощанова-Летунова.

«Планируем в это году сделать, но там, как бюджетные средства выделят, получится ли. Потому что регулируемые 6 штук, 7 перекрестков — это порядка- 126 миллионов выйдет», — сообщил Лобанский.

Сейчас на установку светофоров готовят проектно-сментую документацию. Как подчеркнул Станислав Лобанский, на каждый объект отдельно. Раньше в городе светофоры меняли по одному общему плану реконструкции. Когда завершится эта работа, неизвестно.

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