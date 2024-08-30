Свидетельства о рождении изменятся в Казахстане

Министерство юстиции подготовило приказ, которым вносится изменение к требованиям по защите свидетельства о рождении, сообщает Zakon.kz.

В частности, в поправке говорится, что бланк свидетельства о рождении должен содержать порядковый номер.

В действующей версии приказа предусматривается:

На бланке свидетельства о рождении изображен Государственный герб РК.

Бланк свидетельства о рождении состоит из окантовывающей рамки и тангирной сетки, составленных с использованием казахских орнаментов, узоров (не менее 30% площади).

В качестве обязательного защитного элемента используется микрошрифт высотой не более 250 микрометров, а также гильоширные элементы. Графические элементы не содержат растровых структур, кроме линейных (штриховых).

Бланк свидетельства о рождении изготавливается на бумаге с оригинальным водяным знаком, специальными защитными вкраплениями, белизна 94-96% с высоким содержанием хлопкового или льняного волокна, плотность – 100-120 г/м2. В печати используется не менее четырех красок. При этом необходимо использовать специальные пастельные краски, не изменяющие свой цвет и насыщенность под действием температуры, с добавками, препятствующими цветному репродуцированию.

Бланк свидетельства о рождении должен иметь твердый переплет и бумвиниловую оболочку с наименованием на обложке, также вкладыш с односторонней печатью.

бланк свидетельства о рождении имеет семизначный номер.

Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 12 сентября.

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