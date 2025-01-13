В 2025 году Министерство юстиции совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности планирует запустить пилотный проект по доставке гражданам свидетельства о рождении посредством банковских постаматов. Это позволит получить свидетельство о рождении без посещения ЦОНа.

В частности, планируется развитие применения электронного апостиля по электронным документам, выданным органами РАГС – таких как свидетельства и справки о рождении, смерти, заключении и расторжении брака. Нововведение позволит гражданам получать указанные документы и проставить на них апостиль в рамках одного заявления. Планируется, что эта услуга станет доступной в четвертом квартале 2025 года.

Также в сфере оказания юридической помощи Министерством юстиции в 2025 году планируется запуск Пилотного проекта по совершению исполнительной надписи, который предусматривает вложение в информационную систему «Единая нотариальная информационная система» подтверждающих документов о бесспорности требований и признания долга, подаче возражения через личный кабинет должника, а также совершение нотариусом исполнительной надписи исключительно по месту регистрации должника (физического или юридического лица).

Данные инициативы направлены на повышение уровня цифровизации государственных услуг, сокращение бюрократических процедур и улучшение качества обслуживания граждан.

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