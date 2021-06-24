Священнослужители Костаная присоединились к вакцинации

В Казахстане продолжается кампания по массовой вакцинации населения от коронавирусной инфекции. На сегодняшний день более 2,5 миллионов человек уже получили вакцину первым компонентом. Из них в Костанайской области 113 тысяч человек, присоединились к вакцинации и священнослужители Костаная.

На сегодняшний день 2 миллиона 920 тысяч казахстанцев уже прошли вакцинацию первым компонентом. В Костанае к вакцинации присоединилoсь и духовенство Костанайской — Рудненской епархии. Из 30 священников получили вакцину первым компонентом 27. Уже завтра они получат второй компонент.

«Более 60% нашего духовенство переболело коронавирусной инфекцией. У некоторых эта болезнь протекала в очень сложном случае. Так сказать встал вопрос, что нужно вакцинироваться. Соответственно мы пообщались с духовенством приняли одно единственное мнение, учитывая конечно и позицию церкви касаемо вакцинации», — рассказывает отец Геннадий.

Как рассказал отец Геннадий побочных эффектов после вакцины практически никто не почувствовал, а если и были, то только на один вечер. Рассказал он и том, что в конце мая был круглый стол, в котором приняли участие члены межсоборного присутствия, эксперты в сфере медицины и биологии, представители православной общественности, которые обсудили вопросы касающиеся вакцинации, где и был вынесен итоговый документ.

«Самым главным моментом этого документа является следующее, что участники круглого стола считают недопустимым и греховным распространение ложных учений отождествляющих вакцинацию с принятием печати антихриста. Равно как и конспириалогические утверждение о, якобы, тайном чипировании посредством вакцинации человечества. Это очень важный аспект этого документа»,- отмечает отец Геннадий.

Отец Геннадий призывает пройти вакцинацию против COVID-19. В первую очередь, чтобы обезопасить себя и окружающих от коронавирусной инфекции

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