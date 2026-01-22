Казахстанцы тратят на услуги связи и интернета больше, чем жители ряда соседних и крупных мировых стран. Об этом сообщает LS.

В среднем доступный тариф мобильной связи с пакетом 10 Гб интернета и включёнными звонками обходится жителям Казахстана в 4,7 тысячи тенге. Это примерно на 40% дороже, чем в России, где аналогичный тариф стоит около 3,4 тысячи тенге, и в 2,3 раза больше, чем в Узбекистане — около 2 тысяч тенге.

Дешевле мобильная связь также в Кыргызстане — 2,8 тысячи тенге. В Беларуси аналогичный тариф оценивается в 4,4 тысячи тенге, в Китае — 4,6 тысячи тенге. В Турции цена выше, чем в Казахстане, и составляет 5,1 тысячи тенге.

Значительно больше за мобильную связь платят жители развитых стран: в Японии — 12,4 тысячи тенге, в Германии — 13,8 тысячи тенге, в ЮАР — 18,1 тысячи тенге, в Южной Корее — 18,5 тысячи тенге. Самые высокие цены зафиксированы в США — 31,2 тысячи тенге , и в ОАЭ — 28,5 тысячи тенге.

Похожая ситуация складывается и на рынке фиксированного интернета. В Казахстане безлимитный широкополосный интернет со скоростью 60 Мбит/с и выше стоит в среднем 6,8 тысячи тенге в месяц, что заметно дороже, чем в России — 4,2 тысячи тенге.

В Кыргызстане такой пакет обходится в 5,9 тысячи тенге, в Китае — 5,7 тысячи, в Узбекистане — 6,3 тысячи, в Беларуси — 6,2 тысячи тенге. В Турции интернет стоит дороже — около 7,1 тысячи тенге.

Наиболее высокие цены на интернет зафиксированы в Южной Корее — 11 тысяч тенге, Японии — 16,4 тысячи тенге, ЮАР — 21 тысяча тенге, а также в Польше и Великобритании — свыше 20 тысяч тенге. Лидерами по стоимости остаются США — 37,1 тысячи тенге, и ОАЭ — около 50 тысяч тенге в месяц.

