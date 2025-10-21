На заседании правительства представители компаний сотовой связи рассказали о возможном повышении тарифов на услуги связи в Казахстане.

Главный административный директор АО «Казахтелеком» Ержан Мейрамов подчеркнул, что рост себестоимости оборудования и электроэнергии напрямую отражается на ценах для абонентов.

«Всё оборудование иностранное, которое производится за пределами Казахстана. Если затраты на это оборудование и электроэнергию повышаются, то это, соответственно, не может не повлиять на рост тарифов», — пояснил Мейрамов.

Председатель правления АО «Кселл» Аскар Жамбакин отметил, что изменение валютных курсов и стоимости аренды также влияет на стоимость услуг.

«При изменении цен на аренду или колебаниях валютных курсов — а мы импортируем оборудование из-за рубежа — компания будет пересматривать тарифы однозначно», — заявил он.

Он добавил, что операторы уже проводят необходимые расчёты и планируют заранее уведомить клиентов об изменении цен в соответствии с законодательством.

Президент холдинга Beeline Kazakhstan Евгений Настрадин уточнил, что повышение тарифов проводят не чаще одного раза в год.

«В следующем году нас всех ожидает значимое изменение – увеличение НДС. Это, конечно, очень существенный фактор, который на отрасль влияет в размере порядка 35-40 млрд тенге. Соответственно, мы планируем изменение цен в январе. Я думаю, в этом году больше ничего клиентам ожидать по поднятию цен не стоит. А насколько процентов примерно? Я думаю мы будем адресовать в размере 15-20%», — отметил Настрадин.

