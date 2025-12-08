Крупнейшие телеком-операторы страны — Tele2, Altel и Beeline — в конце ноября объявили о новом повышении тарифов. Для абонентов это уже второе подорожание мобильной связи за год. В соцсетях обсуждают возможный бойкот, пользователи жалуются, что цены растут быстрее доходов, а повышение происходит сразу у нескольких компаний, передает inbusiness.kz

Второе подорожание за год и реакция абонентов

Многие абоненты пишут, что ещё недавно платили 4 590 тенге, а теперь сумма в счёте приблизилась к 10 000 тенге. Уведомления о смене условий, по словам пользователей, пришли неожиданно, а реальной альтернативы на рынке они не видят.

В комментариях всё чаще звучит раздражение и ощущение бессилия: люди отмечают синхронность повышения цен несколькими операторами и задаются вопросом, кто и как может проверить обоснованность новых тарифов.

Аргументы Tele2: инфляция и 5G

В Tele2 пояснили, что пересмотр тарифов — вынужденная мера, связанная с объективными экономическими факторами: инфляцией, изменением налогового законодательства, удорожанием импортного оборудования и программного обеспечения.

В компании подчёркивают, что телеком-индустрия сильно зависит от зарубежных технологий, а затраты на поддержание и развитие сети постоянно растут. Только с момента запуска 5G оператор, по его данным, инвестировал более 240 млрд тенге.

Ежегодно расширяется зона покрытия, строятся новые базовые станции (стоимость одной — свыше 150 тыс. долларов без учёта монтажа и аренды), модернизируются действующие объекты, увеличивается скорость передачи данных. С 2023 года Tele2 провёл свыше 5 тыс. работ по модернизации и открытию новых сайтов.

Рост потребления видеоконтента в 4K и 8K, развитие стримингов и интерактивных сервисов требует наращивания мощности инфраструктуры и строительства дата-центров. По данным компании, она обслуживает более 50% мобильного трафика страны.

Altel: повышение как «вынужденная мера»

Altel на своём официальном сайте сообщил, что с 25 декабря 2025 года пересматривает стоимость тарифных планов. Там также называют решение «вынужденным» и увязывают его с ростом расходов на развитие и модернизацию сети, её обслуживание, а также с изменениями в налоговом законодательстве.

В компании утверждают, что обновление абонентской платы необходимо, чтобы сохранить стабильность сервисов и обеспечивать «ещё более качественные услуги».

Beeline: взрывной рост трафика и миллиардные вложения

В Beeline, отвечая на жалобы абонентов, заявили, что телеком-отрасль требует постоянных крупных инвестиций. По данным оператора, за девять лет суммарный объём потребляемого трафика вырос в 36 раз, а средний пользователь мобильного интернета расходует сегодня 20–30 ГБ в месяц.

Чтобы выдержать такую нагрузку, оператор регулярно модернизирует сеть, расширяет покрытие и увеличивает её пропускную способность. В компании рассказали, что в 2025 году было установлено 500 новых базовых станций (широкополосный мобильный интернет появился ещё в 240 сёлах) и модернизировано более 1 500 единиц оборудования.

Стоимость одной базовой станции с учётом оборудования, мачты и высотных работ может достигать 110 млн тенге. Второй год подряд Beeline увеличивает ёмкость сети примерно на 40%. За три квартала 2025 года капитальные затраты составили 65 млрд тенге — на 30% больше, чем в 2024-м. В целом за последние пять лет инвестиции превысили 370 млрд тенге.

Министерство: регулирование тарифов отменено

Комитет телекоммуникаций министерства искусственного интеллекта и цифрового развития разъяснил, что государство не регулирует стоимость мобильной связи и не может проводить проверки, напрямую связанные с ростом тарифов.

В ведомстве отметили, что проверки операторов возможны только по ограниченному перечню вопросов — защита персональных данных, работа госинформационных систем и критически важной инфраструктуры. Тарифы связи в этот перечень не входят, поэтому министерство не вправе требовать экономические расчёты или расследовать причины подорожания.

Чиновники напомнили, что с 1 января 2017 года, в соответствии с Предпринимательским кодексом, госрегулирование тарифов на услуги связи было отменено «в целях развития конкуренции». Сейчас, согласно закону «О связи» и Предпринимательскому кодексу, цены и тарифы устанавливаются самими компаниями на основе их обоснованных затрат.

Кто может проверить обоснованность роста цен

В министерстве уточнили, что оценивать обоснованность повышения стоимости услуг и наличие признаков монопольно высокой цены может только Агентство по защите и развитию конкуренции (АЗРК). Это возможно в рамках проверки доминирующего положения оператора или расследования по факту завышения тарифов.

По информации ведомства, с начала года к ним поступило около 3 тыс. обращений граждан по поводу роста стоимости мобильной связи.

Вопросы абонентов остаются открытыми

Телеком-компании ссылаются на рост затрат и взрывное увеличение трафика, профильное министерство напоминает о дерегулировании и ограниченных полномочиях. Однако для потребителей главный вопрос остается прежним: насколько прозрачно и экономически обосновано последнее повышение тарифов и есть ли инструменты, которые позволят это объективно проверить?

Чтобы получить позицию уполномоченного органа по конкуренции и ценообразованию, корреспондент inbusiness.kz направил официальный запрос в АЗРК. На момент публикации ответа от агентства не поступило.

