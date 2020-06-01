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Свободное передвижение, использование личного авто, график автобусов. Архимед Мухамбетов провел заседание оперштаба

Фото пресс-службы акима области

COVID-2019 в Казахстане

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5458 - выздоровевших

41 - летальных случаев

182 - в Костанайской области

Сегодня аким Костанайской области провел заседание оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщается в аккаунте акима области в инстаграм. 

В ходе заседания приняли решение о введении 5-го этапа смягчения ограничительных мер.

С учетом складывающейся эпидситуации, в рамках 5-го этапа  с 1 июня т.г. (за исключением г. Житикара) с усилением санитарно-эпидемиологического режима вводятся следующие послабления режима карантина:

1. Свободный выход жителей из мест проживания;
2. Работа вокзалов, автостанций (с 1.06.2020 г. начато ж/д сообщение по РК);

3. Передвижение между населенными пунктами;
4. Использование личного, служебного, общественного автотранспорта и такси без ограничений;
5. Работа религиозных объектов, с одновременным использованием не более 1/3 части площади объекта, с соблюдением социальной дистанции, режима проветривания и санитарно-дезинфекционного режима;
6. Деятельность объектов общественного питания с числом посетителей не более 50 человек, с 7.00 до 23.00, с расстановкой столов не ближе 2 метров друг от друга, летние террасы, не более 30 человек, с расстановкой столов не ближе 2 метров друг от друга, без проведения банкетов, свадеб, юбилеев и других массовых мероприятий, а также мероприятий, связанных со школьными выпускными;
7. Работа объектов розничной торговли, рынков по режиму, установленному  до карантина;
8. Деятельность образовательных центров, курсов подготовки и переподготовки специалистов различных отраслей, семинарских занятий, кружков для взрослых, с соблюдением социальной дистанции;
9. Возобновление учебно-тренировочного процесса в спортивных школах и спортивных клубах;
10. Детских дошкольных организаций в прежнем режиме;
11. Продлить работу общественного городского транспорта до 23.00 часов, за исключением г. Рудный, где движение осуществлять согласно установленному расписанию до введения карантина.

Поручил акимам городов и районов, руководителям государственных учреждений продолжить информационно-разъяснительную работу с населением, а также главному санитарному врачу внести соответствующие изменения в постановление.

Напомним, вместе с тем в Костанайской области продолжат работу четыре блокпоста.

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