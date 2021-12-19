Свободные места появились в детсадах Костаная

В костанайских детских садах появились свободные места. Чиновники называют несколько причин такой ситуации.

Возможно, отмечают они, родители решили оставить детей дома из-за пандемии или же не могут освоить специальный сайт, где подаются заявки на электронную очередью в дошкольное учреждение.

Костанайцы не спешат занимать свободные места в детских садах. Об этом рассказали в отделе образования. Их уже 755, 190 — в государственных детсадах, и больше 500 — в частных. Родители могут получить эти места, воспользовавшихся сайтом Индиго, где оказываются услуги по постановке в очередь, зачислению в сад, здесь же можно ознакомиться со списком дошкольных учреждений и их расположением. Однако места остаются свободными. Чиновники от образования называют несколько причин такой ситуации.

«Имеются свободные места связаны с пандемией, боятся отдавать детей в сады. Также существует такая проблема — не все родители разобрались с системой «Индиго» — электронный детский сад, мы размещаем информацию в отделе о работе электронного детского сада», — говорит руководитель отдела Костанайского отдела образования Лидия Бугатаева.

Так же, по словам Лидии Бугатаевой, возможно, родителей не устраивает и расположение садов, где есть свободные места. Это в большей части район КСК, 7 микрорайон и военный городок. А основная очередь желающих состоит из детей микрорайонов «Юбилейный» и Аэропорт, где детсадов нет. Помимо этого свободными считаются детские места не самых популярных возрастных групп.

«Наличие свободных мест — это разная возрастная группа, — 2-3, 4-5, 5-6. Как привило, в очереди стоят с 2-до 3 лет они переполненные. А очередность детей у нас 2- летних — 436 детей», — говорит Лидия Бугатаева.

Так же в отделе образования Костаная рекомендуют родителям, уже зарегистрированным на сайте Индиго, войти в личный кабинет и нажать на кнопку «вернуть заявку в очередь». Ведь может оказаться, что вы попали в стоп-лист, в нем находятся те, кто по каким -либо причинам не подтвердил свою необходимость в месте.

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