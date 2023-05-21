Свободных мест в отделении травматологии Костанайской детской облбольницы нет

Как только устанавливается стабильно теплая погода, а совпадает это практически всегда еще и с началом летних каникул, в отделении травматологии начинают фиксировать рост обращений.

Зачастую предоставленные сами себе дети получают ушибы и переломы, вывихи и сотрясения.

«Отделение заполненно полностью. Даже чуть больше. Если у нас отделение рассчитано на 40 коек, на утро 18 мая у нас 44. По обращениям, по травмпункту — также увеличивается с каждым днем. Только наступает тепло, сразу увеличивается до 70- 80 обращений в сутки», — сказала и.о.заведующей отделением травматологии Костанайской детской областной больницы Кадиша Сулейменова.

В числе тех, кто сейчас проходит лечение в стационаре и маленький житель поселка Тобол. Он получил черепно-мозговую травму на футбольной площадке. На ребенка упали не закрепленные ворота. Причиной травм, полученных на улице, становятся и различные средства передвижения — самокаты, велосипеды и ролики. Увеличилось, говорят врачи, и число жертв уличных тренажеров. На них маленькие костанайцы чаще всего травмируют кисти рук.

В числе бытовых травм врачи называют ожоги. В период отключения горячей воды ведра и кастрюли с кипятком могут стать причиной трагедии, если рядом с ними окажется без присмотра маленький ребенок. Именно недостаточный контроль за малышом становится причиной и выпадения из окна. Только за 4 месяца этого года есть уже пять таких фактов. Последствия в этом случае зависят от нескольких факторов.

«Зависит с какого этажа, от возраста ребенка, отягчающих обстоятельств, то есть на что падает — на сугроб или там на асффальт. Чаще всего это сочетанная травмы. Сочетанная травма это когда повреждается либо какой-то орган и плюс опорно-двигательный аппарат, но чаще всего это черепно-мозговая травма и переломы опорно-двигательного аппарата — это верхние конечности, нижние, кости таза», — сказала Кадиша Сулейменова.

Напомним, буквально несколько дней назад полицейским удалось предотвратить трагедию. Они спасли трехлетнего ребенка, который стоял на балконе третьего этажа, упираясь руками в москитную сетку. Мама малыша отлучилась в это время в магазин.

Врачи, которым ежедневно приходится бороться за сохранение здоровья, а иногда и жизни детей, говорят, если бы родители были более бдительными, многих печальных последствий можно было бы избежать.

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