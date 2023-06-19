Сводила студентку с клиентами жительница Костаная — МВД РК

На территории страны подразделениями по борьбе с организованной преступностью органов внутренних дел на прошлой неделе проведено оперативно-профилактическое мероприятие “STOP-трафик”, передает Polisia.kz.

За три дня операции полицейскими выявлено 47 преступлений, связанных с торговлей людьми. Из них: 3 факта незаконного лишения свободы с целью трудовой эксплуатации; 10 фактов торговли людьми, в том числе 5 фактов в отношении несовершеннолетних; 7 фактов вовлечения в занятие проституцией, из которых 3 в отношении несовершеннолетних; 27 фактов притоносодержания и сводничества.

В Костанайской области задержана 38-летняя жительница города, которая в течение месяца путем обмана и шантажа вовлекала в занятие проституцией учащуюся колледжа и сводила ее с клиентами на съемных квартирах.

Потерпевшая передана родственникам.

Возбуждено уголовное дело по статье 134 УК “Вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией”.

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