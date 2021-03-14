Сводка эпидситуации в Казахстане на 14 марта

Минздрав опубликовал матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 14 марта, сообщает zakon.kz.
Данные показывают, что Нур-Султан и Алматы, по-прежнему, остаются в «красной» зоне
В «желтой» зоне находятся: Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Павлодарская области.
В «зеленой» зоне — все остальные регионы.
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области