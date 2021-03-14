Сводка эпидситуации в Казахстане на 14 марта

Минздрав опубликовал матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 14 марта, сообщает zakon.kz.

Данные показывают, что Нур-Султан и Алматы, по-прежнему, остаются в «красной» зоне

В «желтой» зоне находятся: Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Павлодарская области.

В «зеленой» зоне — все остальные регионы.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.