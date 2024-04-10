Своих было пять, родилась ещё тройня. На выписке в Костанае семье подарили квартиру

Фото alau.kz
Сегодня в Костанайском перинатальном центре состоялась выписка тройняшек. Их приехал поздравить аким Костаная Марат Жундубаев.
Айару, Ардан и Арлан родились в семье костанайцев Абдрахмановых. Кроме тройни у них уже есть пять детей. Самому старшему ребёнку 18 лет, младшему ребенку два года. Дети родились 2 апреля.
«Беременность мамы наступила не с помощью ЭКО, а естественным путем. Беременность, что называется, «внезапная». Дети родились на 35 неделе. Сейчас их состояние удовлетворительное», — сообщили врачи.
По данным медиков, тройни в Костанае — явление не частое. За последние 10 лет — это шестая тройня.
Семью поздравил аким Костаная Марат Жундубаев. Семье подарили квартиру площадью 109 квадратных метров. У семьи не было ранее своего жилья. Они его снимали.