Своих было пять, родилась ещё тройня. На выписке в Костанае семье подарили квартиру

Сегодня в Костанайском перинатальном центре состоялась выписка тройняшек. Их приехал поздравить аким Костаная Марат Жундубаев.

Айару, Ардан и Арлан родились в семье костанайцев Абдрахмановых. Кроме тройни у них уже есть пять детей. Самому старшему ребёнку 18 лет, младшему ребенку два года. Дети родились 2 апреля.

«Беременность мамы наступила не с помощью ЭКО, а естественным путем. Беременность, что называется, «внезапная». Дети родились на 35 неделе. Сейчас их состояние удовлетворительное», — сообщили врачи.

По данным медиков, тройни в Костанае — явление не частое. За последние 10 лет — это шестая тройня.

Семью поздравил аким Костаная Марат Жундубаев. Семье подарили квартиру площадью 109 квадратных метров. У семьи не было ранее своего жилья. Они его снимали.

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