«Своим – всё, а остальным – ничего»: как распределяют рабочие часы в школах Казахстана

В нескольких регионах Казахстана почти 30% учителей работают менее чем на одну ставку, тогда как другие 30% получают полторы-две ставки, следует из данных Министерства просвещения РК.

Глава ведомства Асхат Аймагамбетов объяснил причины дисбаланса и рассказал о способах борьбы с ним, передает informburo.kz

В Кызылординской области менее чем на одну ставку работает 31% педагогов, при этом 26% учителей получают полторы и более ставки. Похожая ситуация в Костанайской и Северо-Казахстанской областях. Известны случаи, когда одну ставку делят сразу на четырёх педагогов – это недопустимо, считает министр.

«Директора школ принимали учителей по субъективным показателям. Многие не публикуют вакансии, и молодые специалисты вынуждены ходить из школы в школу в поисках работы. В итоге наступает сентябрь, и руководство распределяет оставшиеся часы по принципу «своим – всё, а остальным – ничего», – заявил Асхат Аймагамбетов.

Каждый педагог должен получать квитанцию о заработной плате, и каждое учреждение должно публиковать штатное расписание. Министерство об этом говорило, но не все школы выполнили требования, подчеркнул министр просвещения.

«Школы боятся выполнять эти требования, потому что сразу станут видны проблемы. Но все проблемные вопросы образовательных учреждений должны быть на виду у общественности», – добавил Асхат Аймагамбетов.

Министерство утвердило новый порядок подбора учителей. Теперь каждый педагог будет проходить конкурс в электронном формате. Назначение специалиста будет зависеть исключительно от уровня его квалификации.

«Скоро у нас появится единая информационная система, в которой будут отображены все вакансии и свободные часы. Это позволит решить проблему», – сообщил глава Минпросвещения.

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