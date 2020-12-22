Свой бизнес на микрозелени построили жительницы Костаная

Бизнес на микрозелени начали подруги из Костаная. Девушки сначала выращивали пшеницу, салат или редис на подоконнике, но затем решили расширяться и начать свое дело. Причем, несмотря на карантинные ограничения из-за коронавируса, спрос на микрозелень у них только растет. Особенно со стороны тех, кто стал приверженцем здорового питания

Наталья Наконечная с особым чувством рассказывает о своем увлечении, которое в этом году переросло в бизнес. Небольшой, но для нашего региона необычный. Девушка и ее две подруги выращивают на продажу микрозелень. В одном помещении и пшеница, и горох, и подсолнечник, и базилик, и кинза и даже редис.



«Микрозелень — это растения в фазе двух листочков, то есть только два, это и беби- лист- это 4 листочка, они для ресторана, они маленькие, красивые, практически все одинаковые, у нее очень насыщенный вкус и большая польза. Например, если капуста, 30-40 граммов это как два три вилка взрослой капусты»,- рассказала инициатор проекта Наталья Наконечная.

Наталья узнала о микрозелени, когда побывала во Вьетнаме, приехал домой попробовала выращивать ее на подоконнике и получилось. Вот тогда она решила взяться за дело основательно, подруги объединись в поисках нужной информации, семян и оборудования, способах выращивания. Затем прошли обучающие курсы по госпрограмме, в ее рамках получили и денежный грант, с помощью которого они смогли купить гидропонное оборудование. Вот только с закрытием границ во время пандемии коронавируса у предпринимательниц возникали проблемы. Ведь все, что нужно девушки заказывают из РФ.



«Мы начинали на кокосовом субстрате, как земля это грязно. А в рестораны не любят эту грязь, нам посоветовали коврики — это специальные джутовые коврики, они экологические, разлагаются. Заказываем с России и семена, и коврики»,- говорит Наталья Наконечная.



Как отмечают девушки, большим спросом микрозелень пользуется не у ресторанов, а у обычных костанайцев, особенно сторонников здорового питания. Именно для них они составляют зеленые миксы. Стоимость вот такого, к примеру, со специальным соусом 1,5 тыс. тенге. Очень много берут зелень для салатов. В планах у предпринимательниц покупка дополнительного оборудования и наращивание объемов.



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