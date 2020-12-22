USD 419.62
EUR 510.8
RUB 5.6
  1. Home
  2. Новости
  3. Свой бизнес на микрозелени построили жительницы Костаная

Свой бизнес на микрозелени построили жительницы Костаная

Vinkmag ad

Бизнес на микрозелени начали подруги из Костаная. Девушки сначала выращивали пшеницу, салат или редис на подоконнике, но затем решили расширяться и начать свое дело. Причем, несмотря на карантинные ограничения из-за коронавируса, спрос на микрозелень у них только растет. Особенно со стороны тех, кто стал приверженцем здорового питания

Наталья Наконечная с особым чувством рассказывает о своем увлечении, которое в этом году переросло в бизнес. Небольшой, но для нашего региона необычный. Девушка и ее две подруги выращивают на продажу микрозелень. В одном помещении и пшеница, и горох, и подсолнечник, и базилик, и кинза и даже редис.

«Микрозелень — это растения в фазе двух листочков, то есть только два, это и беби- лист- это 4 листочка, они для ресторана, они маленькие, красивые, практически все одинаковые, у нее очень насыщенный вкус и большая польза. Например, если капуста, 30-40 граммов это как два три вилка взрослой капусты»,- рассказала инициатор проекта Наталья Наконечная.

Наталья узнала о микрозелени, когда побывала во Вьетнаме, приехал домой попробовала выращивать ее на подоконнике и получилось. Вот тогда она решила взяться за дело основательно, подруги объединись в поисках нужной информации, семян и оборудования, способах выращивания. Затем прошли обучающие курсы по госпрограмме, в ее рамках получили и денежный грант, с помощью которого они смогли купить гидропонное оборудование. Вот только с закрытием границ во время пандемии коронавируса у предпринимательниц возникали проблемы. Ведь все, что нужно девушки заказывают из РФ.

«Мы начинали на кокосовом субстрате, как земля это грязно. А  в рестораны не любят эту грязь, нам посоветовали коврики — это специальные джутовые коврики, они экологические,  разлагаются. Заказываем с России и семена, и коврики»,- говорит Наталья Наконечная.

Как отмечают девушки, большим спросом микрозелень пользуется не у ресторанов, а у обычных костанайцев, особенно сторонников здорового питания. Именно для них они составляют зеленые миксы. Стоимость вот такого, к примеру, со специальным соусом 1,5 тыс. тенге. Очень много берут зелень для салатов. В планах у предпринимательниц покупка дополнительного оборудования и наращивание объемов.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Полиция призывает водителей и пешеходов быть осторожными при возникновении неблагоприятной погоды