В Казахстане прорабатывается возможность создания национального автомобильного бренда. Подробности LS сообщили в НУХ «Байтерек».
Производство — на базе зарубежных технологий
По информации холдинга, на текущем этапе рассматривается вариант совместного локализованного производства с зарубежным партнёром. Автомобили планируется выпускать под казахстанским брендом, используя уже существующие технологические решения.
Разработка «с нуля» не планируется
Проект не предполагает создание новой модели автомобиля с нуля. В качестве основы будут использованы готовые платформы, которые адаптируют под местные условия с последующей локализацией производства.
Проект на стадии предварительного анализа
В «Байтереке» отметили, что инициатива находится на этапе предварительной проработки. Окончательные решения по ключевым параметрам будут приняты после завершения совместных расчётов с потенциальным партнёром.
Модельный ряд и объёмы пока неизвестны
Модельный ряд и планируемые объёмы выпуска станут известны по итогам маркетинговых и технико-экономических исследований. Конкретное место размещения производства также пока не определено.
Анализируются возможные производственные площадки
Зарубежный партнёр изучает потенциальные площадки с учётом инфраструктуры, логистики и экономических факторов.
Инвестиции и сроки в стадии проработки
Сроки реализации проекта, объёмы инвестиций и другие параметры находятся на стадии обсуждения. Предстоит согласовать структуру инициативы, условия участия сторон и завершить подготовительный этап.
Акцент на развитие промышленности и экспорт
В холдинге подчеркнули, что проект реализуется в рамках привлечения инвестиций и развития обрабатывающей промышленности.
В Министерстве промышленности и строительства, ссылаясь на «Байтерек», сообщили LS, что проект предусматривает трансфер технологий, развитие производственной базы и расширение экспортного потенциала отрасли.
Отмечается, что сторонам предстоит определить локального партнёра бренда PROTON, а также проработать механизмы финансирования. Окончательные параметры будут определены по итогам установленных процедур.
