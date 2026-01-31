В Казахстане прорабатывается возможность создания национального автомобильного бренда. Подробности LS сообщили в НУХ «Байтерек».

Производство — на базе зарубежных технологий

По информации холдинга, на текущем этапе рассматривается вариант совместного локализованного производства с зарубежным партнёром. Автомобили планируется выпускать под казахстанским брендом, используя уже существующие технологические решения.

Разработка «с нуля» не планируется

Проект не предполагает создание новой модели автомобиля с нуля. В качестве основы будут использованы готовые платформы, которые адаптируют под местные условия с последующей локализацией производства.

Проект на стадии предварительного анализа

В «Байтереке» отметили, что инициатива находится на этапе предварительной проработки. Окончательные решения по ключевым параметрам будут приняты после завершения совместных расчётов с потенциальным партнёром.

Модельный ряд и объёмы пока неизвестны

Модельный ряд и планируемые объёмы выпуска станут известны по итогам маркетинговых и технико-экономических исследований. Конкретное место размещения производства также пока не определено.

Анализируются возможные производственные площадки

Зарубежный партнёр изучает потенциальные площадки с учётом инфраструктуры, логистики и экономических факторов.

Инвестиции и сроки в стадии проработки

Сроки реализации проекта, объёмы инвестиций и другие параметры находятся на стадии обсуждения. Предстоит согласовать структуру инициативы, условия участия сторон и завершить подготовительный этап.

Акцент на развитие промышленности и экспорт

В холдинге подчеркнули, что проект реализуется в рамках привлечения инвестиций и развития обрабатывающей промышленности.

В Министерстве промышленности и строительства, ссылаясь на «Байтерек», сообщили LS, что проект предусматривает трансфер технологий, развитие производственной базы и расширение экспортного потенциала отрасли.

Отмечается, что сторонам предстоит определить локального партнёра бренда PROTON, а также проработать механизмы финансирования. Окончательные параметры будут определены по итогам установленных процедур.

