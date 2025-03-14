В Риддере внесены изменения в график работы государственных учреждений, предприятий и социальных служб. Теперь рабочий день начинается в 08:00 и заканчивается в 17:30, с обеденным перерывом с 12:00 до 13:30, передает корреспондент Аltainews.kz со ссылкой на РСК.

Новшество уже одобрили 12 из 13 административных единиц региона, включая Риддер, который также поддержал инициативу. Изменения нацелены на оптимизацию рабочих процессов и повышение эффективности труда с учётом климатических особенностей региона. При этом новый режим не коснулся школ, детских садов и медицинских учреждений.

«Это правильное и своевременное решение. Во-первых, так безопаснее — утром на работу теперь не приходится добираться в темноте. Во-вторых, продуктивность в первой половине дня выше, работать стало легче и быстрее», — считает жительница города Ляззат Шаяхметова.

«Я поддерживаю изменение рабочего графика, потому что это удобно. Теперь режим работы лучше согласуется с графиком детских садов, которые открываются в 08:00. Начинаем раньше — раньше заканчиваем, а значит, остается больше времени на семью», — отметила жительница города Ольга Вахрамеева.

Заместитель акима Риддера Болат Акужанов отметил, что изменение рабочего графика предварительно обсудили с населением.

«Нами были проведены ряд встреч с риддерцами, в ходе которых данный вопрос был обсужден. Жители города поддержали данную инициативу. Считаю, что новый рабочий график покажет более эффективный тайм-менеджмент, а также правильное распределение рабочего и личного времени», — отметил он.

Отмечается, что новый режим работы способствует улучшению баланса между трудовой занятостью и личной жизнью. В целом жители города положительно отреагировали на изменения.

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