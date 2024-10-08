Фитолаборатория ликвидирована в Костанае. Для выращивания конопли свой дом переоборудовал 44-летний местный житель. Во время обыска во дворе частного сектора сотрудники управления по противодействию наркопреступности обнаружили 36 кустов конопли высотой до 3 метров. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.

А в бане нашли еще 42 куста высушенной марихуаны и целый арсенал оборудования: световые и диодные лампы, сушилки, электронные весы и даже канистры с удобрениями.

В настоящее время по этому факту начато досудебное расследование.

За незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества, костанайцу грозит уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

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