На процессе по делу об избиении костанайского медика свою версию происшествия огласили подсудимые. Напомним, что фельдшер станции скорой помощи обвинила двух жительниц города в том, что у себя дома они напали не нее после неудавшейся реанимации их матери, и причинили вред её здоровью. Её обвинения были подтверждены рассказами нескольких свидетелей. Однако подсудимые обвинили их в даче ложных показаний.

Рассмотрение дела в отношении двух жительниц Костаная, обвиняемых в избиении фельдшера скорой помощи Анель Баймурзиной, продолжилось в городском суде №2. 17-ого декабря прошлого года, медик с коллегой прибыла на вызов о сердечных болях у пожилой пациентки. При проведении ими процедур, женщина перестала дышать, ее сердце остановилось. В течение получаса медики пытались её реанимировать, но безуспешно. В ответ на их объяснения дочери пациентки, старшей из которых 51 год, а младшей 41, как сказано в обвинении, умышленно, на фоне констатации смерти матери, нецензурно ругаясь, напали на Баймурзину. В итоге фельдшер сама оказалась в больнице с сотрясением мозга, ссадинами и ушибами, временно лишилась возможности нормально жить и работать. На процессе был проведен допрос подсудимых.

— Вы считаете они ложные показания дают?

— Да. В чем их выгода?

— Отгородить себя.

— Их же никто ни в чем не обвиняет?

— Мы же обвинили, что все равно мы их засудим. Что изуродовали матери внутренности, она вытащила, все хлопнуло внутри.

Максим Чусов — напарник Анель Баймурзиной. Он проходит по делу свидетелем. По мнению одной из сестер он не выпустил из шприца с лекарством, которое ввели их матери, пузырьки воздуха, из за чего, опять же по словам женщины, она и умерла. Как рассказала подсудимая теперь она боится всех медиков, из-за чего не может даже полечить глаза. И у её старшей сестры, как выяснилось в ходе её допроса, тоже, до сих пор есть сомнения, по поводу содержимого шприца.

— Я спросила, Баймурзина аж подскочила от страха. Что там было в шприце я не знаю. Мне вот до сих пор интересно, что там было, Баймурзина? Может ты специально приехала убивать?

— Подсудимая, я вам замечание делаю. Такие высказывания не надо делать.

— Ну, факт в том, что сейчас она не чувствует угрызений совести.

Обе сестры заявили, что лицо Баймурзиной было травмировано от удара при падении о табурет, а не от воздействия ногтей одной из них. Подсудимые заявляют о том, что их допросы до суда проводились в отсутствии адвокатов. Вину они так и не признают. Процесс должен продолжиться в ближайшее время.

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