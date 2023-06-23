«Сволочи, вандалы» — аким Рудного пригрозил оскорбляющим чиновников горожанам

Аким Рудного Виктор Ионенко на встрече с жителями прочёл гневные комментарии, которые пишут горожане о работе госслужащих в соцсетях, и пригрозил авторам, передаёт BaigeNews.kz.

«Не совсем лицеприятно, но я зачитаю. «Дол…бы… слов других нет, пора самим выбирать власть в городах и сёлах, а то ставят х… кого», — процитировал аким. — Это по вопросу благоустройства. Фамилия есть, номер телефона тоже. «Сволочи! И так зелени нет! Вандалы, с.., мать их». «А есть, кто может им по башкам настучать»… и так далее. Когда начинаешь разбираться, вопросы сразу же у всех уходят. Поэтому, прежде чем писать, граждане, разберитесь в причинах. А во-вторых, необходимо знать предмет. Когда мы спиливали эти деревья, мы пять раз подумали, как это сделать».

Аким отметил, что многие комментаторы, пишут, не понимая, о чём идёт речь.

«Оскорбляют. Затем, когда начинают понимать, что это действительно вынужденная мера, просто уходят от диалога. Я не могу всем отвечать на эти записи, но когда начинаю отвечать, к сожалению, потом все начинают молчать», — сказал Ионенко.

Градоначальник признался, что его злят такие вещи. По его мнению, в Instagram общение должно быть корректным.

«Если кто-то хочет оскорблять… я сегодня передам дела в полицию и призову к ответу. Поэтому, уважаемые граждане, прежде чем писать, подумайте, вы специалист в этой отрасли или нет, вы знаете сегодня проблематику или нет. Если не знаете, лучше не пишите», — заключил аким.

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