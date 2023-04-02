Свтофоры плохие, пешеходных переходов много. Чем не довольны полицейские Костаная и что планируют пересмотреть

Организацию дорожной инфраструктуры планируют пересмотреть в Костанайской области. На данный момент её состоянием недовольна полиция региона.

Например в Костанае, отмечают полицейские, плохо работают светофоры и их в принципе недостаточно. А пешеходных переходов наоборот много, и есть притензии к их оборудованию и расположению. И вскоре, по-видимому, у костанайских водителей исчезнет возможность поворота налево в любом месте дороги. Подробности расскажет Виталий Луговской.

226 тысяч единиц автотранспорта эксплуатируется сейчас на дорогах региона по данным полиции Костанайской области. И это, не считая транзитных машин и автомобилей с иностранным учетом. Полицейские отмечают, что дорожная инфраструктура, которая играет решающее значение для снижения травматизма, оказалась не готова к увеличению автопарка. С начала года только на территории Костаная, который является самым проблемным, произошло 2020 ДТП, то есть в среднем ежедневно их совершается по 25-30.

«Самый небезопасный район города, это центр. Здесь совершено 600 ДТП или почти треть всех зарегистрированных. Дальше идут магистральные улицы, это более 700 ДТП. Это улицы Каирбекова, Абая, Баймагамбетова, Майлина и Назарбаева. Проведенный анализ аварийности показал, что основная масса ДТП происходит из-за неправильной организации дорожного движения, методы и формы которой уже морально устарели», — сообщил первый заместитель начальника департамента полиции Костанайской области Алексей Милюк.

По данным полиции, сейчас по городу некорректно работают практически все светофоры, от 5 до 8 ежедневно выходят из строя. Оборудовать аппаратами регулировки необходимо еще 160 перекрестков. Есть проблемы с освещением пешеходных переходов. Здесь оно должно быть в полтора раза ярче основного освещения улиц. Но, по большинству из переходов этот норматив не выдерживается, и их необходимо или привести в соответствие, или из-за небезопасности демонтировать. Так же, на всех магистральных улицах нет ограждений, предотвращающих выход пешеходов на дорогу. Полицейские считают, что именно по этим причинам в прошлом году только в Костанае погибло 12 пешеходов, среди которых двое детей.

«В целом по крупным городам области имеется необоснованно большое количество пешеходных переходов. Многие из них нерегулируемые, либо расположены на скоростных магистральных улицах и не имеют освещения. Эти пешеходные переходы будут демонтированы, поскольку они не соответствуют требованиям нормативных правовых актов. В рамках реконструкции улично-дорожной сети пешеходные переходы, расположенные на перекрестках будут переноситься на 3-5 метров вглубь улиц», — сообщил Алексей Милюк.

По мнению полиции, это позволит увеличить обзорность для водителей и минимизировать риски наезда на пешеходов. Остро стоит вопрос отсуствия разметки. Из-за этого возможности и полномочия полиции по надзору за движением сокращены, что приводит к хаосу на дорогах и к ДТП. Полицейские недовольны тем, что сейчас водители могут совершить поворот налево или разворот в любом месте и на любой улице, своими действиями создавая угрозу не только своей жизни и здоровью, но другим участкам дорожного движения.

«Более того, в прошлом году практически на всех улицах города, в том числе магистральных , дорожная разметка разрешала поворот налево. Из-за этого водители постоянно маневрировали и создавали аварийные ситуации. В связи с чем, уже этим летом мы будем следить, чтобы дорожными службами при проектировании и нанесении разметки, все левые повороты, особенно на магистральных улицах были исключены. Тем более это запрещено правилами дорожного движения», — подчеркнул Алексей Милюк.

Полицейские говорят, что автомобилистам разворачиваться можно будет только на перекрестках.

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