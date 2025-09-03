 Ya Metrika Fast
Свыше 100 тысяч казахстанцев рискуют остаться без пенсий и пособий

— Вчера, 21:39
Изображение для новости: Свыше 100 тысяч казахстанцев рискуют остаться без пенсий и пособий

pixabay.com

Министерство труда разработало пакет поправок в Социальный кодекс, предусматривающий ужесточение правил назначения пенсий и пособий. Одно из основных нововведений — приостановка выплат для граждан, не имеющих постоянной регистрации по месту жительства в Казахстане. Таких в стране насчитывается более 100 тыс. человек, сообщает kz.kursiv.media

Проверку статуса получателей предлагается автоматизировать через интеграцию баз данных. Так, планируется исключить случаи получения выплат людьми, фактически не проживающими в стране.

«Принятие данных норм может повлечь возмущения со стороны получателей пенсий и пособий (граждан Казахстана), выехавших за пределы страны и получивших в этой стране вид на жительство. При этом выплаты им будут приостановлены до выяснения обстоятельств», – говорится в документе.

На данный момент среди получателей пенсий и социальных пособий свыше 100 тысяч человек не имеют постоянной прописки, а более 28 тысяч зарегистрированы лишь временно.

Кроме того, пенсионные выплаты будут приостанавливаться для тех, кто находится на полном государственном обеспечении — в центрах социальных услуг или учреждениях уголовно-исполнительной системы.

Законопроект планируют принять в декабре 2025 года



