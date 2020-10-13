Свыше 1300 нарушений в частных домах обнаружили пожарные в Костанайской области

Среди наиболее распространенных нарушений — трещины на отопительных печах, нечищеные дымоходы и изношенность электропроводки. Сотрудники департамента по ЧС Костанайской области проверяют частный сектор на соблюдение правил противопожарной безопасности, передает корреспондент BaigeNews.kz.

В целях эффективной профилактической работы принято решение о проведении месячников пожарной безопасности в два этапа. Первый этап закончился 15 сентября, а второй будет идти в течение всего отопительного сезона. Месячник направлен на разъяснение населению требований пожарной безопасности при устройстве печей, при эксплуатации электроприборов, электропроводки. Кроме того, гражданам указывают на имеющиеся нарушения для возможности устранения в теплое время года.

«Для проведения адресной пожарно-профилактической работы в жилье совместно с местными исполнительными органами были сформированы списки социально уязвимых слоёв населения. Это многодетные и малообеспеченные семьи, одинокие инвалиды, лица пенсионного возраста, дети-сироты. Акиматами городов и районов утверждены графики комиссионного посещения. В состав вошли сотрудники органов гражданской защиты, акиматов, местной полицейской службы и социальные работники», — сообщил начальник департамента по ЧС Костанайской области Биржан Каримов.

В итоге такой совместной работы посещено более 10,5 тысячи таких семей. В том числе 1880 многодетных семей, 4364 малообеспеченных семей, 2268 маломобильных групп населения, 2117 детей сирот. Общий обхват — свыше 34,5 тысячи человек.

«При обходах выявлено 1314 нарушений правил пожарной безопасности в 1016 домах, также 296 нарушений устранены на месте: это хранение горючих материалом вблизи нагревательных приборов, сушка вещей над печью и другие. В целях установления на предмет устранения нарушений проведен 321 повторный подворовый обход, в ходе которого установлено, что владельцы 315 домов устранили нарушения. Продолжают эксплуатироваться с нарушениями 701 дом, в некоторых нами установлено не одно нарушение», — добавил Биржан Каримов.

Кроме людей из социально уязвимых слоев населения, сотрудниками департамента на постоянной основе проводятся подворовые обходы населенных пунктов. С 15 августа посещено свыше 13 тысяч дворов, с охватом более 30 тысяч человек.

«Основные нарушения: не проводится очистка дымоходов, не заделываются трещины на отопительных печах. Имеются грубейшие нарушения скрутки электрических проводов, факты их изношенности, монтажа розеток, выключателей на горючем основании», — отметил начальник департамента по ЧС Биржан Каримов.

Кроме того, остро стоит вопрос противопожарного состояния дач, в которых проживают люди в зимний период. На сегодняшний день департаментом совместно с председателями дачных кооперативов составлены списки семей. Планируют проживать в дачных домиках 456 семей, а это более 1200 человек.

«Активно используется потенциал волонтеров из числа представителей общественных организации. Департаментом заключено 32 меморандума с НПО и волонтерскими организациями в рамках которых проведено 64 совместных мероприятия. Это и обход жилого сектора, и чистка дымоходов и другое. В преддверии отопительного периода закуплено и установлено 37 датчиков угарного газа. Всего с 2019 года установлено 611 датчиков», — сообщили в департаменте по ЧС.

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