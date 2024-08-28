Свыше 26 тысяч новых рабочих мест появится в Казахстане

Правительством утвержден перечень из 17 крупных проектов с объемом инвестиций более 15 трлн тенге. Ожидается, что их реализация принесет ряд значительных экономических результатов:

обеспечение 100% сырьевой базой сталелитейных производств путем переработки горячебрикетированного железа (до 2 млн тонн);

открытие нового и модернизация действующего производства, что позволит увеличить выпуск стали с 3 до 6 млн тонн в год;

модернизация мощностей нефтепереработки для повышения объемов переработки нефти с 18 до 24 млн тонн в год и выработки нефтепродуктов с 13,4 до 19 млн тонн в год;

производство калийных удобрений в рамках импортозамещения (6 млн тонн в год при выходе на полную производственную мощность);

запуск производства до 1 250 тыс. тонн полиэтилена в год, что позволит удовлетворить внутренний спрос и поддержать экспорт в отраслях логистики, торговли, пищевой промышленности, машиностроения, строительства и военно-промышленного комплекса;

производство до 735 тыс. тонн полиэтилентерефталата в год, что покроет внутренний спрос и обеспечит экспорт (внутренний спрос — 77,4 тыс. тонн, экспорт — 657,6 тыс. тонн);

выпуск новой продукции карбамида до 577 тыс. тонн в год для диверсификации производства химической промышленности;

увеличение локализации автомобильного производства с 10% до 50%, с выпуском 160 тыс. автомобилей в год на двух заводах.

кластерное развитие туризма (торговля, транспорт и услуги), что позволит стимулировать деловую и инвестиционную деятельность;

наращивание экспорта продуктов пищевой промышленности с высокой добавленной стоимостью (производство: 352 тыс. тонн клейковины, 110 тыс. тонн крахмала, 30 тыс. тонн глюкозы, 45 тыс. тонн фруктозы).

Реализация этих проектов создаст более 26 тысяч новых рабочих мест, увеличит экспорт на 6 трлн тенге и обеспечит импортозамещение на сумму более 1,5 трлн тенге. Эти меры также способствуют созданию высокотехнологичных производств, повышению квалификации местных кадров и заключению оффтейк-контрактов с отечественными производителями, сообщает пресс-служба Правительства РК.

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