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  4. Свыше 4,2 млрд тенге задолженности по зарплате выявили в Казахстане

Свыше 4,2 млрд тенге задолженности по зарплате выявили в Казахстане

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В 2020 году госинспекторами труда в Казахстане защищены права более 31 тысячи работников, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

По состоянию на 31 декабря 2020 года государственными инспекторами труда в 1 184 предприятиях республики выявлена задолженность по заработной плате перед 31 тыс. работников на сумму более 4,2 млрд тенге.

Руководителям данных предприятий было выдано 790 предписаний, обязательных для исполнения, и наложено штрафов на сумму более 106,4 млн тенге. В результате принятых мер, в том числе установления жестких графиков и сроков погашения задолженности по заработной плате, защищены права более 31 тыс. работников. Им выплачено 4,2 млрд тенге.

В целом за прошлый год государственными инспекторами труда проведено 3,9 тыс. проверок, выявлено более 6,1 тыс. различных нарушений трудового законодательства РК и наложено штрафов на сумму 174,3 млн тенге.

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