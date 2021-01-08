Свыше 4,2 млрд тенге задолженности по зарплате выявили в Казахстане

По состоянию на 31 декабря 2020 года государственными инспекторами труда в 1 184 предприятиях республики выявлена задолженность по заработной плате перед 31 тыс. работников на сумму более 4,2 млрд тенге.
Руководителям данных предприятий было выдано 790 предписаний, обязательных для исполнения, и наложено штрафов на сумму более 106,4 млн тенге. В результате принятых мер, в том числе установления жестких графиков и сроков погашения задолженности по заработной плате, защищены права более 31 тыс. работников. Им выплачено 4,2 млрд тенге.
В целом за прошлый год государственными инспекторами труда проведено 3,9 тыс. проверок, выявлено более 6,1 тыс. различных нарушений трудового законодательства РК и наложено штрафов на сумму 174,3 млн тенге.
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