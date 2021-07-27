Свыше 6,5 тысячи заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане

За сутки в Казахстане выявили 6797 заболевших с положительным ПЦР-анализом на коронавирусную инфекцию, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Из них:

в Нур-Султане — 1537,

— 1537, в Алматы — 1207,

— 1207, в Шымкенте — 382,

в Акмолинской области — 195,

в Актюбинской области — 175,

в Алматинской области — 260,

в Атырауской области — 480,

в ВКО — 333,

в Жамбылской области — 141,

в ЗКО — 136,

в Карагандинской области — 796,

— 796, в Костанайской области — 209,

в Кызылординской области — 163,

в Мангистауской области — 254,

в Павлодарской области — 207,

в СКО — 142,

в Туркестанской области — 180.

Всего с начала марта 2020 года в стране выявлено 542 703 случая заражения коронавирусной инфекцией.

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