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Свыше 6,5 тысячи заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане

inbusiness.kz

За сутки в Казахстане выявили 6797 заболевших с положительным ПЦР-анализом на коронавирусную инфекцию, передает  Tengrinews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Из них:

  • в Нур-Султане — 1537,
  • в Алматы — 1207,
  • в Шымкенте — 382,
  • в Акмолинской области — 195,
  • в Актюбинской области — 175,
  • в Алматинской области — 260,
  • в Атырауской области — 480,
  • в ВКО — 333,
  • в Жамбылской области — 141,
  • в ЗКО — 136,
  • в Карагандинской области — 796,
  • в Костанайской области — 209,
  • в Кызылординской области — 163,
  • в Мангистауской области — 254,
  • в Павлодарской области — 207,
  • в СКО — 142,
  • в Туркестанской области — 180.

Всего с начала марта 2020 года в стране выявлено 542 703 случая заражения коронавирусной инфекцией.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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