Свыше 6,5 тысячи заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане

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За сутки в Казахстане выявили 6797 заболевших с положительным ПЦР-анализом на коронавирусную инфекцию, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
Из них:
- в Нур-Султане — 1537,
- в Алматы — 1207,
- в Шымкенте — 382,
- в Акмолинской области — 195,
- в Актюбинской области — 175,
- в Алматинской области — 260,
- в Атырауской области — 480,
- в ВКО — 333,
- в Жамбылской области — 141,
- в ЗКО — 136,
- в Карагандинской области — 796,
- в Костанайской области — 209,
- в Кызылординской области — 163,
- в Мангистауской области — 254,
- в Павлодарской области — 207,
- в СКО — 142,
- в Туркестанской области — 180.
Всего с начала марта 2020 года в стране выявлено 542 703 случая заражения коронавирусной инфекцией.
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области