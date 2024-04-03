Сын просит брата или сестру. 273 квоты на ЭКО в этом году выделены на Костанайскую область

В Костанайской области продолжает работать программа Аңсаған сәби. В ней могут принять участие те пары, которые давно мечтают о ребенке, но беременность так и не наступает.

Юли Жилова 10 лет ждала беременности. За ее плечами четыре неудачные попытки экстракорпорального оплодотворения. Но, не смотря на это, женщина не отчаивалась, и вновь прошла процедуру ЭКО, на этот раз все получилось. И в 2021-м году у нее родился ребенок, назвала его женщина Богданом. Сейчас Юлии 38 лет, и она намерена вновь участвовать в программе «Аңсаған сәби».

«В этом году мы снова попытались пройти, но скажем так пока что мы потерпели неудачу. Но, мы не отчаиваемся, и будем идти дальше, потому, что сын просит брата или сестру. Надо исполнять мечты ребенка, чтобы он не был в дальнейшем один», — говорит Юлия Жилова.

Для оказания помощи парам, которые хотят, но не могут иметь детей, в стране с 2021 года запущена программа «Аңсаған сәби».

«С каждым годом эффективность программ ЭКО у нас повышается. Мы рады тому, что практически каждая вторая семейная пара, которая воспользовалась этой программой приходит с беременностью. Где-то примерно от 40 до 43%. Все бесплатно, обследования проходят в рамках ОСМС», -говорит заведующая медико-генетическим отделением Костанайской областной больницы Асель Файзуллина.

Асель Файзуллина отмечает, что принять участие в программе могут женщины, состоящие в официальном либо гражданском браке. Если в течение года, при регулярной половой жизни беременность не наступает, это уже первый звоночек. Следует обратиться в поликлинику по месту прикрепления, там проведут обследования, а после направят на консультацию к репродуктологу. Врач отмечает, что ЭКО нужно не всем, кому-то достаточно гормональной либо хирургической коррекции.

«Если мы видим, что у пациентки отсутствует две трубы, были внематочные беременности, либо у мужа мужской фактор тяжелый, либо у нее бесконечные выкидыши. Тогда мы при минимуме обследований ее быстренько ставим в очередь. Это у каждого сугубо индивидуально», — объясняет Асель Файзуллина.

С 2021 года в программе «Аңсаған сәби» приняли участие 650 человек, из них 40% получили беременность. С каждым годом количество квот на процедуру ЭКО увеличивается. В этом году нашему региону выделено 273 квоты. Это на 70 больше, чем в прошлом.

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