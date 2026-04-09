Сын спел песню с матом для подписчиков: в Костанайской области оштрафовали мать подростка

В Рудном мать несовершеннолетнего оштрафовали на 21 193 тенге после того, как её сын исполнил песню с нецензурными словами в городском парке культуры и отдыха.
Дело рассмотрел специализированный суд по административным правонарушениям города Рудного по статье 435 КоАП — допущение несовершеннолетним мелкого хулиганства.
Суд установил, что 13 сентября 2026 года подросток, находясь в общественном месте, исполнял песни с использованием нецензурной брани, нарушив общественный порядок и спокойствие граждан.
На заседании мать полностью признала вину. Она пояснила, что её сын — активный пользователь TikTok. В парке он проводил встречу с подписчиками и по их просьбе исполнил песню, содержащую нецензурные слова.
При назначении взыскания суд учёл признание вины и раскаяние. Отягчающих обстоятельств не установлено.
Женщину признали виновной и назначили штраф в размере 21 193 тенге. Постановление вступило в законную силу.
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