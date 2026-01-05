Аким Костанай Марат Жундубаев поручил ответственным службам и подрядным организациям оперативно разобраться с текущей ситуацией по зимнему содержанию города. По его словам, большая часть зимы ещё впереди, и новые снегопады неизбежны.
Помощь полиции подрядчикам
Глава города отметил, что по обращениям подрядчиков полиция должна оказывать содействие в организации работ. В частности, спецтехнике нередко мешают проехать автомобили, припаркованные на обочинах дорог. По данным полиции, для таких случаев в городе задействованы шесть патрульных бригад.
Критика борьбы с наледью
Отдельное внимание аким уделил вопросам борьбы с наледью и применению противогололёдных материалов. Он подчеркнул, что жалобы горожан во многом связаны с неправильной организацией этих работ.
«Если вы сыпете, тогда убирайте — и жители правы. Высыпали — убрали за собой, нет вопросов. А если вы высыпали и ждёте по прогнозу, что через три–четыре дня пойдёт снег, получается каша. И выходит, что я плохой, а вы хорошие. Хотя это вы сыпете. Я вам говорю: сыпьте точечно, не надо сыпать сплошняком. Мы же так договаривались», — заявил Марат Жундубаев.
Новые реагенты и финансирование
По словам акима, в конце января в Костанай поступит партия новых реагентов, которые, как он отметил, дороже привычной смеси примерно в 30 раз. В целом в текущем году на обслуживание города планируется направить около 6,5 млрд тенге, примерно такой же объём средств предусмотрен и на следующий год.
В эту сумму также входит нанесение дорожной разметки. Теперь за неё отвечают не отдельные подрядные организации, а компании, обслуживающие свои участки улично-дорожной сети.
«Все шишки на акимате»: Жундубаев потребовал круглосуточной уборки снега
Сигареты подорожают: в РК повысили минимальные цены и акцизы на табак
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.