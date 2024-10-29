Вопрос безопасности костанайцев в зимний период обсудили в акимате Костаная на совещании. С наледью на тротуарах и дорогах будут бороться по старинке — сыпать пескосоляную смесь.

«Если мы сыпать не будем, завтра будут травмы. Травмы там могут быть с большими последствиями. Сейчас будут делиться люди наполовину, те, кто будут говорить сыпать, и тот, кто говорит «не надо сыпать», мол в Европе по-другому делают. У нас погода разная, мы равняемся на свои возможности, и на свои климатические условия. Имейте ввиду, пескосоляная смесь должна «отрабатывать», — подчеркнул аким Костаная.

Глава города также обращается и к председателям ПКСК и ОСИ подготовиться к зиме заблаговременно, приобрести весь необходимый инвентарь, снегоуборочные машины, лопаты и так далее. Каждую неделю специалисты отдела ЖКХ совместно с местной полицейской службой будут проводить рейды во дворах многоэтажек, и если очищать территорию от снега обслуживающие организации не будут, то их привлекут к административной ответственности.

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