Сыр в гробах пытались провезти в Костанайскую область

В России задержали казахстанцев с контрабандой, передает zakon.kz.

Об этом сообщило Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Челябинской области.

15 июля в 23.30 пограничники и должностные лица Управления Россельхознадзора в машине, ехавшей из Челябинска в поселок Федоровка Костанайской области, перевозившей гробы, обнаружили тайник. Там был спрятан сыр «косичка», 550 кг.

16 июля для досмотра была остановлена машина с бытовой химией, которая также следовала из России в Казахстан (в Костанай). За ящиками со средствами для мытья посуды инспекторы Россельхознадзора обнаружили коробки с 2,3 т. колбасных изделий.

Перевозчики, оба жителя Казахстана, не смогли предъявить ветеринарно-сопроводительных документов. Кроме того, ими не были соблюдены условия перевозки скоропортящихся грузов. Отметим, что температура воздуха в Челябинской области в те дни достигала 38 градусов тепла и перемещение сыра и колбасы в обычных машинах без холодильных камер не только является нарушением обязательных требований, но и приводит к быстрой порче продуктов, — пояснили в Управлении.

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