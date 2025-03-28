Инновационный лесосеменной комплекс и выгодные кредиты для развития культуры сортировки мусора. Сейчас в Костанайской области реализуется ряд проектов по улучшению экологической обстановки. Однако, актуальной проблемой остается загрязненность воздуха. В области есть несколько опасных предприятий, которые обязали установить специальные системы для отслеживания опасных выбросов.

В Костанайской области продолжают устранять последствия пожаров в Аулиекольском районе. Напомним, тогда огонь уничтожил больше 40 тысяч гектаров зеленой территории. Теперь лес постепенно восстанавливают. На сегодня больше 300 гектаров земель уже засажено. Но чтобы процесс шел быстрее, там планируют внедрить специальный лесосеменной комплекс. В Казахстане уже такой есть. Кроме того, в регионе имеется дефицит сеянцев, по плану, проект поможет не только закрыть его, но и ускорить процесс восстановления лесных массивов.

«Типовой проект разработан, он порядка стоит 3,5 млрд тенге, мощность его годовая 6 млн сеянцев, не маленькая, сразу скажу. Сейчас постановление принято, где соответствующие все нормы указаны в этом постановлении. Теперь, будет заключаться договор финансового лизинга с фондом развития промышленности», — говорит вице-министр экологии и природных ресурсов РК Нуркен Шарбиев.

Аналогичные комплексы установят еще в пяти регионах. В Костанайской области его планируют запустить весной 2026 года. А еще, в топ экологических проблем региона входит и загрязненный воздух. В основном, причинами являются крупные промышленные предприятия. В нашем регионе таких 4, и они относятся к первой категории опасности, их обязали передавать данные о производстве через специальную информационную систему. Одно из них — КТЭК. Теплокомпания должна была сделать это еще в прошлом году, однако средств на это не было. По словам Нуркена Шарбиева, ситуация будет исправлена до апреля текущего года. Не секрет, что в стране мало развита культура сортировки мусора. К примеру, весной 2023 года один из костанайский мусорных полигонов горел около 10 раз за месяц. Тогда, специалисты объясняли это тем, что среди мусора было много стекла и батареек. С начала года в стране возобновлена программа по поддержке перерабатывающей промышленности. Всего заложено около 8 млрд тенге.

«Выплата на сортировку, транспортировку, вот таких стимулирующих мер для переработчиков они там регистрируются. У вас кто-то уже зарегистрировался в области? — Нет, пока еще нет. -С февраля месяца уже работает, деньги предусмотрены. Я думаю, это позволит активизировать сортировку, переработку», — Нуркен Шарбиев.

А еще, вице-министр отметил, что местные мусорные полигоны, часто не советуют нормам. К примеру, в селах и районах они могут быть расположены на небезопасном расстоянии от населенных пунктов. На данный момент рассматривается возможность применения зарубежного опыта — сжигания мусора. В ближайшем будущем, такие заводы планируют строить в мегаполисах и областных центрах.

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