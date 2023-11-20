Сжиженный газ подорожает с начала 2024 года в Казахстане

Вице-министр энергетики РК Алибек Жамауов 20 ноября заявил, что цены на сжиженный нефтяной газ в Казахстане планируют повысить со следующего года, сообщает zakon.kz

По словам министра, сегодня, по данным главы министерства, производство сжиженного нефтяного газа по стране составляет порядка 130-135 тысяч тонн в месяц. Потребление — около 145 тысяч тонн.

«Все мы знаем, что большое количество автолюбителей переходит на этот газ. Установка газобаллонного оборудования никак не регулируется, его устанавливают кустарным способом. В итоге производство не успевает за большим потреблением», – сказал вице-министр.

При этом представитель Минэнерго напомнил, что с 13 ноября министерство ввело полный запрет на экспорт сжиженного нефтяного газа и договорилось с компанией «Казросгаз» о перенаправлении дополнительных объемов этого вида топлива с Оренбургского нефтеперераперебатывающего завода.

«На данный момент дефицита не ощущается. Касательно повышения цен: Министерство энергетики планирует поэтапно повышать цены. Уже в первом квартале 2024 года мы ожидаем повышения цены на сжиженный нефтяной газ примерно на 5 тенге за литр. В последующем на протяжении трех лет каждые шесть месяцев мы ожидаем повышения цен», – заявил Алибек Жамауов.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.