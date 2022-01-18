Сжиженный газ в Казахстане решили поставлять по заявкам акиматов вне электронной торговой площадки

Межведомственная комиссия (МВК) по развитию нефтегазовой и энергетической отраслей под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова рассмотрела вопрос бесперебойного обеспечения внутреннего рынка сжиженным газом, сообщает сайт премьер-министра.

«В рамках исполнения поручения главы государства Касым-Жомарта Токаева принято решение о реализации сжиженного нефтяного газа вне электронной торговой площадки (ЭТП) – через план поставки на внутренний рынок, на основе заявок местных исполнительных органов», – говорится в сообщении.

В правила формирования плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок РК внесены изменения, которые предусматривают расширение списка субъектов, имеющих право на приобретение сжиженного нефтяного газа вне ЭТП. Кроме нефтегазохимических предприятий и групповых резервуарных установок (для бытовых нужд), такое право получили автогазозаправочные станции, газосетевые организации, газонаполнительные пункты и газонаполнительные станции, передает informburo.kz

Министерство энергетики уполномочено на распределение сжиженного газа на внутреннем рынке вне ЭТП для новых категорий субъектов.

Акиматы регионов, где действуют более 150 субъектов оптовой и розничной реализации сжиженного нефтяного газа, уполномочены разработать свои механизмы распределения сжиженного нефтяного газа между субъектами.

Отмечается, что в декабре 2021 года и январе 2022 года розничные реализаторы выкупили объёмы сжиженного газа на ЭТП по оптовым рыночным ценам.

5 января установлены предельные цены на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа (в зависимости от регионов – от 50 до 70 тенге за литр, в отдаленных районах – от 55 до 75 тенге за литр), а также снижена предельная оптовая цена с 38701 до 28000 тенге за тонну.

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