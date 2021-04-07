Та же цифра. Информация о заболевших COVID-19 в Костанайской области

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.

6 апреля в Костанайской области зарегистрировано 34 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,24%.

Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г.Костанай — 17, Рудный -5, Аулиекольский, Костанайский районы и г.Аркалык по 2, Житикаринский, Камыстинский, Карасуский, Мендыкаринский, Федоровский и г.Лисаковск по 1.

31 обследованы по самообращению, 3 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции.

Из числа инфицированных 31 с симптомами заболевания, 3 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г по 06 апреля 2021г зарегистрировано 14030 случаев COVID-19.

Количество выздоровевших больных — 12376.

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