Та же цифра. Информация о заболевших COVID-19 в Костанайской области

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.
6 апреля в Костанайской области зарегистрировано 34 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,24%.
Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г.Костанай — 17, Рудный -5, Аулиекольский, Костанайский районы и г.Аркалык по 2, Житикаринский, Камыстинский, Карасуский, Мендыкаринский, Федоровский и г.Лисаковск по 1.
31 обследованы по самообращению, 3 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции.
Из числа инфицированных 31 с симптомами заболевания, 3 бессимптомных.
Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г по 06 апреля 2021г зарегистрировано 14030 случаев COVID-19.
Количество выздоровевших больных — 12376.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области