Аким Костанайской области Кумар Аксакалов выступил на заседании республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова. Он сообщил, что регион ведет активную подготовку к паводковому периоду и готов к возможным рискам.

Согласно прогнозу Казгидромета, с 13 по 18 марта в области ожидаются осадки и повышение температуры до +7 °С. В 92 населенных пунктах, подверженных подтоплению, проведены необходимые мероприятия. Построено 168 водопропускных труб, проложено 20 км ливневой канализации, закуплены водооткачивающие средства и водоналивные дамбы на сумму 860 млн тенге. Более 7,5 млрд тенге выделено на противопаводковые мероприятия, в том числе на ремонт 27 гидротехнических сооружений. Дополнительно в резерве предусмотрено 1,5 млрд тенге на экстренные меры.

«Мы заранее учли все возможные риски, чтобы избежать повторения прошлогодней ситуации. Все работы ведутся планомерно, техника и люди готовы к любому развитию событий. Важно не только защитить населенные пункты, но и минимизировать ущерб для сельхозугодий и инфраструктуры», – подчеркнул Кумар Аксакалов.

Для возможных эвакуаций подготовлены пункты, рассчитанные на 20 тысяч человек. В Амангельдинском, Жангельдинском районах и Аркалыке укреплены защитные валы, проведены берегоукрепительные работы. С 15 марта начнется организованный отгон сельскохозяйственных животных в безопасные зоны. Заготовлены запасы кормов, включая 644 тысячи тонн сена, 217 тысяч тонн соломы, 84 тысячи тонн сенажа и 243 тысячи тонн концентрированных кормов.

В области ведется контроль за уровнем воды в реках и водохранилищах. Общий объем воды в крупных водохранилищах составляет 881 млн кубометров, что соответствует 61% от их нормального наполнения. Для предотвращения ледовых заторов с 15 марта планируются взрывные работы на водоемах. На эти цели выделено 193 млн тенге – в три раза больше, чем в прошлом году.

«Мы продолжаем расчистку русел рек, укрепляем дамбы и берега, ведем координацию с соседними регионами. К работе привлечены все необходимые службы. Ситуация остается под контролем, и мы делаем все возможное, чтобы обеспечить безопасность людей», – отметил аким области.

Для ликвидации последствий паводков сформирована группировка сил, в состав которой вошли 3 тысячи специалистов, около 400 единиц техники, 120 плавсредств и 330 мотопомп. Также ведется постоянный мониторинг уровня воды, поддерживается координация с соседними регионами, включая Российскую Федерацию.

Таяние уже началось. Внимание регионов и Правительства приковано к паводку Премьер-министр Олжас Бектенов провел заседание Республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового...