Премьер-министр Олжас Бектенов провел заседание Республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода.

О гидрометеорологической ситуации в регионах доложил министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев. С докладом о результатах моделирования паводковой ситуации в системе «Tasqyn» выступил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев, о ситуации на водных объектах – министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов, о готовности сил и средств к реагированию на возможные паводки – министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов. О принимаемых в регионах мерах по недопущению подтопления населенных пунктов доложили акимы Акмолинской, Костанайской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Атырауской областей.

«На 13 марта, площадь страны, покрытая снегом, составляет 67%. Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев доложил, что таяние уже началось в Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Атырауской и Мангистауской областях. При этом максимальное промерзание почвы отмечается на северо-западе, северо-востоке и в центре страны: в Костанайской области до 150 см и более, Акмолинской области – до 139 см, Павлодарской области – до 159 см, Карагандинской области – до 132 см. Согласно прогнозам, март и апрель ожидаются теплыми, будут сопровождаться обильными осадками на большей части страны, что повышает риски паводков», — сказано на заседании.

В текущем году Казгидромет впервые выпустил детализированные справки по каждой области с указанием максимальных уровней расхода воды, объемов стоков по гидрологическим постам и определением населенных пунктов, находящихся в зоне риска. Проведенный анализ факторов, формирующих весеннее половодье, позволил определить паводкоопасные регионы. В зоне высокого риска Восточно-Казахстанская, Карагандинская, Акмолинская, Северо-Казахстанская, Костанайская, Актюбинская области и области Абай, Ұлытау; среднего риска – Алматинская, Жетісу, Жамбылская, Западно-Казахстанская и Атырауская области.

МЧС определена группировка сил и средств служб гражданской защиты в составе свыше 37 тыс. человек, 13 тысяч единиц техники, более четырёх тысяч водооткачивающих и 640 единиц плавательных средств. Воздушные суда МЧС находятся на круглосуточном дежурстве. Кроме того, подготовлен резерв сил и средств МЧС с общей численностью порядка тысячи сотрудников, 120 единиц техники различного назначения, 123 водооткачивающих и 39 единицплавательных средств.

«Глава государства поручил уделять приоритетное внимание профилактическим противопаводковым мероприятиям. Правительством принимаются организационно-профилактические, инженерно-технические и оперативные меры, направленные на предупреждение и устранение негативного влияния паводков. Регионы должны находиться в режиме высокой готовности.

Акиматы должны принять исчерпывающие меры по недопущению подтоплений населенных пунктов. Они должны быть все обвалованы и защищены в первую очередь от степных вод. Водопропускные сооружения, мосты и тюбинги должны быть очищены от льда и мусора и готовы к прохождению талых вод. Русла рек — очищены и укреплены. Узкие места на степных реках нужно расширить. Надо подготовить группировку сил и средств, в том числе соответствующую технику в населенных пунктах, подверженных подтоплениям. Определить места эвакуации и оснастить их всеми средствами жизнеобеспечения», — подчеркнул Премьер-министр.