В целях оздоровления криминогенной обстановки, пресечения каналов нелегального оборота оружия и обеспечения безопасности граждан МВД продолжает работу по изъятию оружия, в том числе похищенного во время январских событий, передает Polisia.kz.

На территории страны ведомством проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Қару».

«За три дня операции сотрудниками полиции обнаружено свыше 30 схронов и тайников, из незаконного оборота изъято 360 единиц различного огнестрельного оружия, 12 гранат и более трех тысяч боеприпасов. В числе изъятого оружия семь единиц числились похищенными, из которых четыре похищены в ходе январских событий. Кроме того, полицейскими изъято шесть единиц ранее утерянного и принято от граждан 14 единиц добровольно сданного оружия», — отметил начальник департамента криминальной полиции МВД Канат Нурмагамбетов.

Во время проведения ОПМ выявлено более 120 фактов незаконного хранения и ношения огнестрельного оружия. К административной ответственности привлечено 200 правонарушителей. Министерство внутренних дел напоминает гражданам о возможности добровольной сдачи оружия в любое время без каких-либо правовых последствий.

МВД прокомментировало инцидент в аэропорту Министерство внутренних дел Казахстана прокомментировало инцидент, произошедший в аэропорту города Алматы, передает Polisia.kz. Мужчина с...