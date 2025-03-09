В целях оздоровления криминогенной обстановки, пресечения каналов нелегального оборота оружия и обеспечения безопасности граждан МВД продолжает работу по изъятию оружия, в том числе похищенного во время январских событий, передает Polisia.kz.
На территории страны ведомством проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Қару».
«За три дня операции сотрудниками полиции обнаружено свыше 30 схронов и тайников, из незаконного оборота изъято 360 единиц различного огнестрельного оружия, 12 гранат и более трех тысяч боеприпасов. В числе изъятого оружия семь единиц числились похищенными, из которых четыре похищены в ходе январских событий. Кроме того, полицейскими изъято шесть единиц ранее утерянного и принято от граждан 14 единиц добровольно сданного оружия», — отметил начальник департамента криминальной полиции МВД Канат Нурмагамбетов.
Во время проведения ОПМ выявлено более 120 фактов незаконного хранения и ношения огнестрельного оружия. К административной ответственности привлечено 200 правонарушителей. Министерство внутренних дел напоминает гражданам о возможности добровольной сдачи оружия в любое время без каких-либо правовых последствий.
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