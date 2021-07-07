Тайских массажистов выдворяют из страны — полиция Костаная

Этот факт был выявлен в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал-трафик-2021», которое начато в регионе с 5 июля.

Граждане Таиланда будут выдворены из страны за то, что оказывали услуги по предоставлению оздоровительного массажа без разрешительных документов в городе Костанае. Об этом сообщил начальник миграционной службы, полковник полиции Кайрат Дутпаев.

«Этот факт был выявлен в ходе ОПМ. Операция проходит с 5 июля. С этого времени за нарушение установленных правил пребывания на территории РК к административной ответственности привлечено 43 иностранца, из них 10 за незаконное осуществление трудовой деятельности. ОПМ проводится в целях противодействия нелегальной миграции на территориях государств-участников Договора о коллективной безопасности», — сообщил Кайрат Дутпаев.

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