Тайских массажистов выдворяют из страны — полиция Костаная

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Этот факт был выявлен в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал-трафик-2021», которое начато в регионе с 5 июля.
Граждане Таиланда будут выдворены из страны за то, что оказывали услуги по предоставлению оздоровительного массажа без разрешительных документов в городе Костанае. Об этом сообщил начальник миграционной службы, полковник полиции Кайрат Дутпаев.
«Этот факт был выявлен в ходе ОПМ. Операция проходит с 5 июля. С этого времени за нарушение установленных правил пребывания на территории РК к административной ответственности привлечено 43 иностранца, из них 10 за незаконное осуществление трудовой деятельности. ОПМ проводится в целях противодействия нелегальной миграции на территориях государств-участников Договора о коллективной безопасности», — сообщил Кайрат Дутпаев.
COVID-2019 в Казахстане
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101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области