Марат Жундубаев сегодня на совещании озвучил данные о работе службы «Айкомек». На состояние дорожных знаков жалуются костанайцы. На исполнении находится 20 обращения жителей областного центра.

По знакам скажу так. По городу мы проезжаем. Все знаки устарели уже. Где-то неправильно написаны, где-то они криво у нас установлены. Где-то у нас уже краска облупилась, пожелтели. Слушайте, если вы также будете работать, придется вас менять потом. В прошлом году я говорил, в позапрошлом говорил. Смотрите, сроки себе поставьте. Сколько Вы должны знаков поменять? 3000 штук! Если вы будете так раскачиваться, долгая история будет. Вот до 1 августа, чтобы вы всё это поменяли. У вас по улице Абая посмотрите, сколько я говорил, по улице Павлова, два года уже, это знак не меняется. Он наискосок поставлен, сколько говорю, бью кувалдой сверху. Его надо демонтировать и заново переварить. Знак по пр.Абая выцвел уже. По пр.Абая пройдитесь. На этой неделе «закройте» пр.Абая.

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