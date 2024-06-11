Такая зарплата устраивает. Трудовые отряды «Жасыл ел» приступили к работе в Костанае

Накануне молодежные трудовые отряды «Жасыл ел» приступили к работе Данная программа пользуется популярностью среди молодежи в регионе уже почти 19 лет. В этом году Костанай будут приводить в порядок около 350 молодых людей.

Алибеку Жаксылыкову 16 лет, в этом году он окончил 10 класс. Этим летом парень решил подзаработать, поэтому устроился в отряд «Жасыл ел». Здесь он работает уже два дня и пока, признается школьник, он видит в данной работе только плюсы.

«Работа меня устраивает. Интересная, продуктивная, на свежем воздухе. В компании абсолютно разнослойных личностей, парни, девушки. Свои деньги я откладываю на реализацию своих жизненных планов. Закупка инструментов музыкальных, покупка различных курсов», — говорит Алибек Жаксылыков.

Эмиль Рагимов в рядах бойцов «Жасыл Ел» тоже оказался впервые. Он пришел сюда вместе с друзьями, а об отряде узнал еще в прошлом году. По словам парня, ему нравится работать со сверстниками, так как с такими коллегами рабочий день пролетает незаметно.

«Сколько часов я работаю, как я работаю и 118 тысяч оплата за один месяц людям, рабочим с 16 до 18 лет, меня устраивает, хорошая зарплата», — Эмиль Рагимов.

Как на любой работе, у ребят есть руководитель. Например, здесь это бригадир — Надежда Панарина. Женщина отметила, что задачи у ребят действительно несложные. Ежедневно они обрезают поросль деревьев или приводят в порядок газоны. В основном ребята трудятся на территории аллей и парков, так как по технике безопасности возле проезжих частей им работать нельзя.

«Ребята работают с 9:00 до 15:00, но помимо этого у них каждый час по 15 минут отдыха есть, а перед обедом, то есть 11:30 они могут спокойно сесть — перекусить. Травма у ребенка там, где-то сухая ветка или где-то это, у меня всегда при себе аптечка обязательно, лейкопластырь», — объясняет Надежда Панарина.

Штаб молодёжных трудовых отрядов «Жасыл ел» был создан еще в 2005 году. С тех пор он пользуется популярность среди молодежи. В этом году ребятам значительно увеличили заработную плату. Если в прошлые годы она была около 70 тысяч тенге, то сейчас более 110.

«Всего в этом году у нас планируется 3 сезона, получается на весь летний период в рамках проекта мы планируем охватить порядка 350 детей, все они в принципе поделены, в этом месяце мы уже набрали 130 человек,130 бойцов. Все 130 человек у нас распределены между 5 подрядными организациями, которые занимаются очисткой и благоустройством города», — сообщил руководитель отдела внутренней политики акимата Костаная Олжас Дуйсеков.

Специалист отметил, что такая сезонная работа помогает не только сплотить молодых людей, но и привести город в порядок. А также они контролируют работу подрядчиков, чтобы не нарушались трудовые права ребят, а вместе с этим и техника безопасности.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.